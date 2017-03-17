МИНСК, 18 мар — Sputnik. Автомобиль скорой медицинской помощи сбил несовершеннолетнюю девочку в Светлогорске, ребенок находится в состоянии комы, передает местный портал "Ранак" со ссылкой на городскую ГАИ.



© Sputnik/ Виктор Толочко СК сообщил новые обстоятельства аварии на МКАД с участием 6 человек

Инцидент произошел накануне вечером на улице Социалистической в райцентре. Машина скорой помощи сбила 15-летнюю девочку, которая неожиданно выбежала из-за припаркованного автомобиля.

Медики отвезли пострадавшую в больницу, девочка находится в реанимационном отделении больницы в Светлогорске.

Других подробностей дорожного инцидента не сообщается.

Городская Госавтоинспекция просит свидетелей данного ДТП позвонить по телефонам 5-17-17 (в Светлогорске) и 8 (044) 730-59-44.