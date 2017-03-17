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Скорая сбила девочку в Светлогорске: пострадавшая в коме

18.03.2017 10:56 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 18 мар — Sputnik. Автомобиль скорой медицинской помощи сбил несовершеннолетнюю девочку в Светлогорске, ребенок находится в состоянии комы, передает местный портал "Ранак" со ссылкой на городскую ГАИ.

Скорая сбила девочку в Светлогорске: пострадавшая в коме
© Sputnik/ Виктор Толочко
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Инцидент произошел накануне вечером на улице Социалистической в райцентре. Машина скорой помощи сбила 15-летнюю девочку, которая неожиданно выбежала из-за припаркованного автомобиля.

Медики отвезли пострадавшую в больницу, девочка находится в реанимационном отделении больницы в Светлогорске.

Других подробностей дорожного инцидента не сообщается.

Городская Госавтоинспекция просит свидетелей данного ДТП позвонить по телефонам 5-17-17 (в Светлогорске) и 8 (044) 730-59-44.

 
Теги: Минск
 
 
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Медики сами доставили девочку в реанимационное отделение городской больницы.

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