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Скорая сбила девочку в Светлогорске: пострадавшая в коме
18.03.2017 10:56 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 мар — Sputnik. Автомобиль скорой медицинской помощи сбил несовершеннолетнюю девочку в Светлогорске, ребенок находится в состоянии комы, передает местный портал
© Sputnik/ Виктор Толочко
Инцидент произошел накануне вечером на улице Социалистической в райцентре. Машина скорой помощи сбила 15-летнюю девочку, которая неожиданно выбежала из-за припаркованного автомобиля.
Медики отвезли пострадавшую в больницу, девочка находится в реанимационном отделении больницы в Светлогорске.
Других подробностей дорожного инцидента не сообщается.
Городская Госавтоинспекция просит свидетелей данного ДТП позвонить по телефонам 5-17-17 (в Светлогорске) и 8 (044) 730-59-44.
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Медики сами доставили девочку в реанимационное отделение городской больницы.
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