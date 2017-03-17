В отношении 48-летнего жителя Барановичского района возбудили уголовное дело за угрозу насилия в отношении должностного лица и незаконную добычу рыбы, сообщила официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области Марина Дранькова.





16 марта около 10.20 на реке Мышанка вблизи деревни Селец Ивацевичского района сотрудники инспекции охраны животного и растительного мира обнаружили 48-летнего мужчину. Нарушитель на лодке ловил рыбу сетью. Когда рыбак вернулся на берег его остановили для разбирательства. Однако тот требованиям должностных лиц не подчинился и, угрожая охотничьим ружьем, скрылся на своем микроавтобусе Mercedes-Benz.

Во время преследования из салона автомобиля один раз выстрелили, а затем мужчина выбросил ружье.

На территории Барановичского и Ивацевичского районов ввели спецплан. В 11.05 инспекторы обнаружили Mercedes-Benz на 80-м км трассы Р2 «Столбцы — Ивацевичи — Кобрин», сообщили в ГАИ региона. За ним следовал Dodge госинспекции. С помощью сотрудников ГАИ мужчина был задержан и передн следственно-оперативной группе для дальнейшего разбирательства.

Ивацевичским районным отделом Следственного комитета Республики Беларусь в отношении 48-летнего жителя Барановичей возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 366 (угроза насилия в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности), ч. 4 ст. 281 (незаконная добыча рыбы, повлекшая причинение ущерба в особо крупном размере) УК.

«Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. Мужчина ранее привлекался к административной ответственности за нарушение природоохранного законодательства, порядка хранения боеприпасов, правил дорожного движения, а также в качестве обвиняемого за совершение имущественного преступления», — сообщила Марина Дранькова.