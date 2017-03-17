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Стрельба в аэропорту Парижа: нападавший убит, проводится спецоперация

18.03.2017 13:47 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 18 мар — Sputnik. Мужчина, личность которого устанавливается, напал в субботу утром на военнослужащих в аэропорту Орли в Париже, передает Sputnik Франция.

Стрельба в аэропорту Парижа: нападавший убит, проводится спецоперация
© REUTERS Christian Hartmann
Олланд указал на возможную связь инцидентов в офисе МВФ и минфине ФРГ

В ответ военный патруль открыл огонь, нападавший был ликвидирован. Пострадавших среди военнослужащих и гражданских нет. В результате инцидента было эвакуировано около трех тысяч человек из западного терминала аэропорта.

В аэропорт были вызваны саперы, чтобы проверить, была ли на теле нападавшего взрывчатка. Специалисты не обнаружили на мужчине взрывчатых веществ.

В ходе начавшейся спецоперации был задержан подозреваемый, который мог быть причастен к нападению на военных. По некоторым данным, им оказался работник аэропорта. Полиция проверяет причастность задержанного к происшествию.

Ранее неизвестный выстрелил в полицейский патруль, остановивший автомобиль для проверки документов в парижской коммуне Стен, что на севере французской столицы. Водитель предъявил документы, а затем выстрелил в правоохранителей. В результате один полицейский был госпитализирован, его жизни ничего не угрожает. Нападавшему удалось скрыться.

 
Теги: Минск
 
 
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В ходе полицейской операции по подозрению в причастности к нападению был задержан сотрудник аэропорта.

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