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Пьяный россиянин в Бресте превысил скорость и проехал на "красный"
18.03.2017 14:46 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 мар — Sputnik. Административный материал составлен в отношении жителя Республики Татарстан, который допустил грубые нарушения ПДД в Бресте, сообщили Sputnik в субботу в ГАИ Брестской области.
© Фото: УГАИ УВД Брестского облисполкома
Инцидент произошел в минувшие выходные. Ночью инспекторы ГАИ заметили автомобиль Volkswagen Polo, который на большой скорости проехал запрещающий сигнал светофора по улице Московской.
Радар, установленный в служебном автомобиле, показал превышение разрешенной скорости почти вдвое.
Инспекторы догнали нарушителя и остановили его автомобиль. 36-летний россиянин объяснил сотрудникам ГАИ, что не мог остановиться на "красный". Медосвидетельствование показало в крови у нарушителя 0,42 промилле алкоголя.
Автомобиль россиянина доставлен на штрафстоянку.
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Водитель, оправдываясь перед инспекторами, рассказал, что не смог остановиться на запрещающий сигнал.
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