МИНСК, 18 мар — Sputnik. Административный материал составлен в отношении жителя Республики Татарстан, который допустил грубые нарушения ПДД в Бресте, сообщили Sputnik в субботу в ГАИ Брестской области.



© Фото: УГАИ УВД Брестского облисполкома ГАИ о пьяном таксисте в Барановичах: был в состоянии, близком к анабиозу

Инцидент произошел в минувшие выходные. Ночью инспекторы ГАИ заметили автомобиль Volkswagen Polo, который на большой скорости проехал запрещающий сигнал светофора по улице Московской.

Радар, установленный в служебном автомобиле, показал превышение разрешенной скорости почти вдвое.

Инспекторы догнали нарушителя и остановили его автомобиль. 36-летний россиянин объяснил сотрудникам ГАИ, что не мог остановиться на "красный". Медосвидетельствование показало в крови у нарушителя 0,42 промилле алкоголя.

Автомобиль россиянина доставлен на штрафстоянку.