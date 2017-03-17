МИНСК, 18 мар — Sputnik. Новорожденная девочка умерла при родах, которые проводились в домашних условиях, в Витебске, сообщили Sputnik в субботу в правоохранительных органах.

Женщина приехала рожать своего второго ребенка из Санкт-Петербурга к матери в Витебск. Однако во время родов младенец наглотался околоплодных вод и начал задыхаться.

Сначала родственники сами пытались спасти девочку, потом вызвали скорую помощь. Ребенка госпитализировали, однако девочка позже скончалась в больнице.

По информации правоохранительных органов, своего первого ребенка женщина также рожала в домашних условиях.

По факту смерти младенца возбуждено уголовное дело.