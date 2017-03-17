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Ребенок умер при домашних родах в Витебске: возбуждено уголовное дело
18.03.2017 16:29 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 мар — Sputnik. Новорожденная девочка умерла при родах, которые проводились в домашних условиях, в Витебске, сообщили Sputnik в субботу в правоохранительных органах.
Женщина приехала рожать своего второго ребенка из Санкт-Петербурга к матери в Витебск. Однако во время родов младенец наглотался околоплодных вод и начал задыхаться.
Сначала родственники сами пытались спасти девочку, потом вызвали скорую помощь. Ребенка госпитализировали, однако девочка позже скончалась в больнице.
По информации правоохранительных органов, своего первого ребенка женщина также рожала в домашних условиях.
По факту смерти младенца возбуждено уголовное дело.
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Младенец при родах наглотался околоплодных вод и начал задыхаться, девочку госпитализировали, однако она умерла.
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