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Ребенок умер при домашних родах в Витебске: возбуждено уголовное дело

18.03.2017 16:29 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 18 мар — Sputnik. Новорожденная девочка умерла при родах, которые проводились в домашних условиях, в Витебске, сообщили Sputnik в субботу в правоохранительных органах.

Женщина приехала рожать своего второго ребенка из Санкт-Петербурга к матери в Витебск. Однако во время родов младенец наглотался околоплодных вод и начал задыхаться.

Сначала родственники сами пытались спасти девочку, потом вызвали скорую помощь. Ребенка госпитализировали, однако девочка позже скончалась в больнице.

По информации правоохранительных органов, своего первого ребенка женщина также рожала в домашних условиях.

По факту смерти младенца возбуждено уголовное дело.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Младенец при родах наглотался околоплодных вод и начал задыхаться, девочку госпитализировали, однако она умерла.

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