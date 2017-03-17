МИНСК, 18 мар — Sputnik. Жители Венеции и многочисленные туристы, посещавшие исторический город, пережили панику после сильного задымления на знаменитой площади Сан-Марко.

Инцидент произошел накануне во второй половине дня. Находившиеся в районе площади люди почувствовали едкий химический запах и увидели быстро распространявшиеся клубы дыма.

Как позже выяснилось, на площади были подорваны две дымовые шашки, после чего под прикрытием дымовой завесы группа грабителей попыталась ограбить ювелирный магазин, находящийся в самом центре города.

Однако столь дерзкий пыл грабителей охладили продавщицы магазина — они отказались подчиниться нападавшим и через окна пытались подать сигнал прохожим, чтобы те вызвали полицию. В результате была поднята тревога, и злоумышленники были вынуждены скрыться с пустыми руками.

Полиция не сумела задержать нападавших, теперь правоохранители изучают записи камер видеонаблюдения и опрашивают свидетелей.