﻿ Дерзкое ограбление с дымом в Венеции остановили продавщицы "ювелирки". 21.by
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Дерзкое ограбление с дымом в Венеции остановили продавщицы "ювелирки"

18.03.2017 17:44 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 18 мар — Sputnik. Жители Венеции и многочисленные туристы, посещавшие исторический город, пережили панику после сильного задымления на знаменитой площади Сан-Марко.

Инцидент произошел накануне во второй половине дня. Находившиеся в районе площади люди почувствовали едкий химический запах и увидели быстро распространявшиеся клубы дыма.

Дерзкое ограбление с дымом в Венеции остановили продавщицы "ювелирки"
© flickr.com/ Kevin Bowman
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Как позже выяснилось, на площади были подорваны две дымовые шашки, после чего под прикрытием дымовой завесы группа грабителей попыталась ограбить ювелирный магазин, находящийся в самом центре города.

Однако столь дерзкий пыл грабителей охладили продавщицы магазина — они отказались подчиниться нападавшим и через окна пытались подать сигнал прохожим, чтобы те вызвали полицию. В результате была поднята тревога, и злоумышленники были вынуждены скрыться с пустыми руками.

Полиция не сумела задержать нападавших, теперь правоохранители изучают записи камер видеонаблюдения и опрашивают свидетелей.

 
Теги: Минск
 
 
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Женщины, работавшие в тот момент в магазине, отказались подчиняться грабителям и подняли тревогу.

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