МИНСК, 18 мар — Sputnik. Школьница, сбитая автомобилем скорой помощи вечером 17 марта, будет находиться в искусственной коме два дня, сообщили в субботу в эфире телеканала ОНТ.



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Искусственная кома необходима, для того чтобы мозг легче переносил травмы. Попавшая в ДТП 15-летняя школьница находится в тяжелом состоянии.

"Ее (пострадавшей — Sputnik) состояние было расценено как тяжелое, после проведенного обследования, она была госпитализирована в отделение анестезиологии и реанимации, где находится по настоящий момент", — сообщила врач-реаниматолог Светлогорской ЦРБМ Мария Славинская в эфире телеканала.

По ее словам, у пострадавшей сильно повреждена голова, ушиб легких. Девочку осмотрели нейрохирурги, специально прибывшие из Гомеля.

ДТП произошло в пятницу около 19:25 недалеко от железнодорожного переезда по улице Социалистической. По информации ГАИ, девочка выбежала на дорогу из-за припаркованного автомобиля прямо под машину скорой помощи .