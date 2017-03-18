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Сбитая в Светлогорске девочка пробудет в искусственной коме два дня
18.03.2017 21:01 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 мар — Sputnik. Школьница, сбитая автомобилем скорой помощи вечером 17 марта, будет находиться в искусственной коме два дня, сообщили в субботу в эфире телеканала ОНТ.
© Sputnik/ Виктор Толочко
Искусственная кома необходима, для того чтобы мозг легче переносил травмы. Попавшая в ДТП 15-летняя школьница находится в тяжелом состоянии.
"Ее (пострадавшей — Sputnik) состояние было расценено как тяжелое, после проведенного обследования, она была госпитализирована в отделение анестезиологии и реанимации, где находится по настоящий момент", — сообщила врач-реаниматолог Светлогорской ЦРБМ Мария Славинская в эфире телеканала.
По ее словам, у пострадавшей сильно повреждена голова, ушиб легких. Девочку осмотрели нейрохирурги, специально прибывшие из Гомеля.
ДТП произошло в пятницу около 19:25 недалеко от железнодорожного переезда по улице Социалистической. По информации ГАИ,
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У пострадавшей диагностированы ушиб легких и сильное повреждение головы, для осмотра девочки специально прибыли гомельские нейрохирурги.
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