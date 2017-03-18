Управление Следственного комитета по Брестской области завершило расследование уголовного дела в отношении бывшего директора хозяйства в Каменецком районе, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Марина Дранькова.

Должностное лицо обвиняется в том, что с января по апрель 2013 года из корыстной заинтересованности им были заключены договоры на поставку электрооборудования и запасных деталей по заведомо завышенной цене. Согласно товарно-транспортным накладным, частная фирма из Могилева поставила на предприятие материальные ценности на общую сумму свыше 84,6 тысяч рублей, фактическая стоимость которых составляла 16,9 тысяч рублей.

Работники предприятия обратили внимание на неоправданно высокую стоимость приобретаемого товара по сравнению с ценами у постоянных поставщиков. Подчиненных удивляло и то, что вопросами заключения договоров с данной фирмой занимался лично руководитель, а не инженерная служба, изучающая ценовые предложения. Ассортимент поступающих товаров в большинстве случаев не совпадал со списками необходимого оборудования, а потребность в них не являлась дефицитной либо экстренной.

Кроме того, руководитель необоснованно уплатил 26,5 тысяч рублей за обещанную на словах поставку товаров, которые впоследствии были недополучены. Фигурант сам передавал в бухгалтерию для исполнения уже подписанные им документы. Всего в результате противоправных действий хозяйству причинен ущерб в размере свыше 94 тысяч рублей.

За принятие решений в интересах предпринимателей директор получил в качестве вознаграждения сначала телевизор LG, а далее 1,3 тысячи долларов и пневматический пистолет с пулями и кобурой. Также он просил в последующем передать ему посудомоечную машину, ружье и автомобиль.

Махинация была выявлена сотрудниками УДФР Комитета государственного контроля. В ходе расследования уголовного дела были проведены почерковедческие и криминалистические исследования документов, а также товароведческие экспертизы, обыски, осмотры вещественных доказательств, проанализированы материалы оперативно-разыскных мероприятий, допрошены работники предприятия.

Бывшему руководителю предъявлено обвинение по ч.2 ст.430 (получение взятки, повторно), ч.3 ст.424 (злоупотребление властью или служебными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) УК РБ. На его имущество наложен арест, в том числе на автомобиль Audi стоимостью 24 тысяч рублей. Двое мужчин, которые принимали участие в сделках по доставке товаров, в 2015 году привлекались к уголовной ответственности за незаконную предпринимательскую деятельность. Материалы уголовного дела изучены прокурором и направлены в суд для рассмотрения.