В субботу в Жабинке горела квартира в многоэтажном жилом доме на улице Титова, сообщили TUT.BY в областном управлении МЧС.



Фото: ОУМЧС

Когда на место приехали первые подразделения МЧС из окна квартиры шел дым. По предварительной информации в помещении мог находится хозяин квартиры. Спасатели обнаружили мужчину в комнате на кровати. С предварительным диагнозом «отравление продуктами горения» пострадавшего увезли больницу. Его состояние характеризуется, как удовлетворительное.

Работниками МЧС из квартир подъезда эвакуировано 30 человек, из них 6 детей.

Причина пожара устанавливается. По одной из версий возгорание произошло из-за неосторожности при курении со стороны хозяина квартиры.