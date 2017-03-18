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В Жабинке из-за пожара в многоэтажке эвакуировали 30 человек

19.03.2017 15:08 — ЧП | Tut.by  
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В субботу в Жабинке горела квартира в многоэтажном жилом доме на улице Титова, сообщили TUT.BY в областном управлении МЧС.


Фото: ОУМЧС

Когда на место приехали первые подразделения МЧС из окна квартиры шел дым. По предварительной информации в помещении мог находится хозяин квартиры. Спасатели обнаружили мужчину в комнате на кровати. С предварительным диагнозом «отравление продуктами горения» пострадавшего увезли больницу. Его состояние характеризуется, как удовлетворительное.

Работниками МЧС из квартир подъезда эвакуировано 30 человек, из них 6 детей.

Причина пожара устанавливается. По одной из версий возгорание произошло из-за неосторожности при курении со стороны хозяина квартиры.

 
 
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