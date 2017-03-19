МИНСК, 19 мар — Sputnik. Жертвами мощных наводнений в Перу стали 75 человек, более 260 пострадали, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство RCN.

Наводнения в Перу стали последствием сильных дождей, обрушившихся на страну в конце прошлой недели. В пятницу президент Перу Педро Кучински сообщил о срочном выделении 2,5 миллиардов солей (примерно 766 миллионов долларов) на восстановительные работы в связи со стихией.

Ранее сообщалось, что погибли 72 человека. Сейчас число жертв возросло до 75, пострадали 263, еще 20 пропали без вести. Известно, что стихия разрушила 12 тысяч жилых домов, 25 школ и восемь объектов здравоохранения, а также 2000 километров дорог и почти девять тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий.

В воскресенье Папа Римский Франциск выразил солидарность народу Перу. По его словам, он молится за жертв наводнения. "Я хочу выразить близость дорогому населению Перу, жестоко пострадавшему от разрушительных наводнений. Я молюсь за жертв и за тех, кто занимается оказанием помощи", — заявил понтифик после традиционной проповеди, с которой он обратился в воскресенье к верующим, собравшимся на площади Святого Петра в Ватикане.

Власти называют последние наводнения одними из самых мощных за последние десятилетия, их причиной стал климатический феномен "Эль-Ниньо" в Тихом океане.

Кроме того, сильные дожди обрушились и на Эквадор. Президент страны Рафаэль Корреа заявил о 15 погибших. По словам главы государства, всего стихия затронула порядка 6 тысяч семей, разрушены 123 дома. Наиболее пострадали провинции Манаби, Гуайяс, Напо, Эль-Оро и Лос-Риос.