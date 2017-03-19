МИНСК, 20 мар — Sputnik. Выясняются обстоятельства инцидента в белорусской столице, в результате которого погиб уроженец Ветковского района, сообщили Sputnik в понедельник в МВД Беларуси.

По информации правоохранительных органов, накануне в Минске на пустыре по улице Бирюзова было обнаружено тело мужчины 1963 года рождения, уроженца Ветковского района, без определенного места жительства и рода занятий.

На теле погибшего были обнаружены следы побоев. Согласно предварительному заключению судмедэкспертов, смерть наступила от черепно-мозговой травмы.

По информации МВД, предварительно установлено, что мужчине смертельные побои нанесли ранее судимые, нигде не работающие минчане 1991 и 1998 годов рождения, будучи в состоянии алкогольного опьянения. В правоохранительных органах отметили, что драка произошла в результате ссоры.

Подозреваемые задержаны.