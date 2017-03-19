МИНСК, 20 мар – Sputnik. Водитель легкового автомобиля был госпитализирован в результате опрокидывания машины на дороге в Минском районе, сообщила Sputnik в понедельник старший инспектор по агитации и пропаганде ГАИ Минского райисполкома Екатерина Сильченко.



© Sputnik / Виктор Толочко Брестчанин дважды попался на превышении скорости в течение получаса

Авария произошла накануне около 05:40 на первом километре автодороги "Алексеевка – Бородиловка".

"Водитель, не имеющий водительского удостоверения, двигаясь на автомобиле Kia Rio, неправильно выбрал скорость движения, в результате чего на закруглении дороги не справился с управлением, допустил занос и опрокинулся на проезжей части", – сказала Сильченко.

По словам представителя ГАИ, мужчина получил в ДТП травмы и был доставлен в больницу прибывшей на место аварии бригадой скорой медицинской помощи.

Сильченко также уточнила, что водитель в момент ДТП не был пристегнут ремнем безопасности.