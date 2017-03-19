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Бесправник перевернулся на Kia Rio в Минском районе

20.03.2017 09:46 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 20 мар – Sputnik. Водитель легкового автомобиля был госпитализирован в результате опрокидывания машины на дороге  в Минском районе, сообщила Sputnik в понедельник старший инспектор по агитации и пропаганде ГАИ Минского райисполкома Екатерина Сильченко.

Бесправник перевернулся на Kia Rio в Минском районе
© Sputnik / Виктор Толочко
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Авария произошла накануне  около 05:40 на первом километре автодороги "Алексеевка – Бородиловка".

"Водитель, не имеющий водительского удостоверения, двигаясь на автомобиле Kia Rio, неправильно выбрал скорость движения, в результате чего на закруглении дороги не справился с управлением, допустил занос и опрокинулся на проезжей части", – сказала Сильченко.

По словам представителя ГАИ, мужчина получил в ДТП травмы и был доставлен в больницу прибывшей на место аварии бригадой скорой медицинской помощи.

Сильченко также уточнила, что водитель в момент ДТП не был пристегнут ремнем безопасности. 

 
Теги: Минск
 
 
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Авария произошла на закруглении дороги из-за того, что водитель неправильно выбрал скорость движения.

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