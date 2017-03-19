Воскресным вечером 19 марта в больницу попали 38-летняя жительница Столбцов с тремя детьми. По предварительным данным, все они отравились угарным газом.

Инцидент произошел поздно вечером в двухэтажном многоквартирном доме в Столбцах по улице Социалистической. Женщине, которая присматривала дома за маленькими детьми, стало плохо.

Вместе с детьми (возрастом 8, 5 и 1 год) она госпитализирована. Медики полагают, что речь идет об отравлении угарным газом. Как это произошло — выясняют специалисты.