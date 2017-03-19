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В Столбцах женщина с тремя детьми отравилась угарным газом

20.03.2017 09:53 — ЧП | Tut.by  
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Воскресным вечером 19 марта в больницу попали 38-летняя жительница Столбцов с тремя детьми. По предварительным данным, все они отравились угарным газом.

Инцидент произошел поздно вечером в двухэтажном многоквартирном доме в Столбцах по улице Социалистической. Женщине, которая присматривала дома за маленькими детьми, стало плохо.

Вместе с детьми (возрастом 8, 5 и 1 год) она госпитализирована. Медики полагают, что речь идет об отравлении угарным газом. Как это произошло — выясняют специалисты.

 
 
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Как это произошло - выясняют специалисты.

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