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В Столбцах женщина с тремя детьми отравилась угарным газом
Воскресным вечером 19 марта в больницу попали 38-летняя жительница Столбцов с тремя детьми. По предварительным данным, все они отравились угарным газом.
Инцидент произошел поздно вечером в двухэтажном многоквартирном доме в Столбцах по улице Социалистической. Женщине, которая присматривала дома за маленькими детьми, стало плохо.
Вместе с детьми (возрастом 8, 5 и 1 год) она госпитализирована. Медики полагают, что речь идет об отравлении угарным газом. Как это произошло — выясняют специалисты.
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Как это произошло - выясняют специалисты.
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Архив (ЧП)
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