МИНСК, 20 мар – Sputnik. Гражданин Литвы получил травмы в Сморгонском районе в результате взрыва петарды, сообщили Sputnik в понедельник в УВД Гродненского облисполкома.

Инцидент произошел в субботу 18 марта во дворе дома в деревне Свиридовичи Сморгонского района.

"Гость из Литовской Республики решил взорвать петарду, но не успел выбросить ее, она разорвалась и нанесла человеку травму пальца, а также ожоги лица", – сказали в УВД.

В милиции также сообщили, что взрывом литовцу повредило оба глаза.

В настоящее время пострадавший гражданин находится на лечении в больнице.



