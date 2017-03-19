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Литовец пострадал от взрыва петарды в Сморгонском районе

20.03.2017 10:22 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 20 мар – Sputnik. Гражданин Литвы получил травмы в Сморгонском районе в результате взрыва петарды, сообщили Sputnik в понедельник в УВД Гродненского облисполкома.

Литовец пострадал от взрыва петарды в Сморгонском районе
© flickr.com/ Adam
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Инцидент произошел в субботу 18 марта во дворе дома в деревне Свиридовичи Сморгонского района.

"Гость из Литовской Республики решил взорвать петарду, но не успел выбросить ее, она разорвалась и нанесла человеку травму пальца, а также ожоги лица", – сказали в УВД.

В милиции также сообщили, что взрывом литовцу повредило оба глаза.

В настоящее время пострадавший гражданин находится на лечении в больнице. 


 
Теги: Минск
 
 
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Взрывом мужчине повредило палец и оба глаза, в настоящее время пострадавший находится в больнице.

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