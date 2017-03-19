МИНСК, 20 мар – Sputnik. Попытку прорыва через государственную границу предотвратили в ночь на понедельник белорусские пограничники в районе пункта пропуска "Александровка", рассказал Sputnik официальный представитель Государственного пограничного комитета Антон Бычковский.

"В 01:45 20 марта на въезд в Республику Беларусь из Украины осуществлена попытка прорыва через государственную границу в пункте пропуска "Александровка". Автомобиль марки Jeep сбил шлагбаум, проехал через средство принудительной остановки и, получив механические повреждения, предпринял попытку прорыва вглубь территории страны", – заявил Бычковский.

Сотрудники органов пограничной службы, отметил представитель ГПК, были вынуждены применить табельное оружие. В итоге автомобиль был остановлен в районе населенного пункта Габрилеевка Наровлянского района.

В машине были два человека, личности которых в настоящее время устанавливаются.

В ГПК полагают, что в автомобиле мог находиться еще один неизвестный, который в настоящее время разыскивается. В ходе осмотра автомобиля обнаружен пистолет марки ТТ, две снаряженных обоймы, а также предмет, внешне схожий с тротилом и электродетонаторами.

В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия.