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Jeep сбил шлагбаум на КПП: предотвращен прорыв в Беларусь через границу
20.03.2017 10:37 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 20 мар – Sputnik. Попытку прорыва через государственную границу предотвратили в ночь на понедельник белорусские пограничники в районе пункта пропуска "Александровка", рассказал Sputnik официальный представитель Государственного пограничного комитета Антон Бычковский.
"В 01:45 20 марта на въезд в Республику Беларусь из Украины осуществлена попытка прорыва через государственную границу в пункте пропуска "Александровка". Автомобиль марки Jeep сбил шлагбаум, проехал через средство принудительной остановки и, получив механические повреждения, предпринял попытку прорыва вглубь территории страны", – заявил Бычковский.
Сотрудники органов пограничной службы, отметил представитель ГПК, были вынуждены применить табельное оружие. В итоге автомобиль был остановлен в районе населенного пункта Габрилеевка Наровлянского района.
В машине были два человека, личности которых в настоящее время устанавливаются.
В ГПК полагают, что в автомобиле мог находиться еще один неизвестный, который в настоящее время разыскивается. В ходе осмотра автомобиля обнаружен пистолет марки ТТ, две снаряженных обоймы, а также предмет, внешне схожий с тротилом и электродетонаторами.
В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия.
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В задержанном автомобиле, по словам пограничников, были обнаружены пистолет марки ТТ и две обоймы магазина, а также предмет, внешне схожий с тротилом и...
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