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Роды в квартире в Витебске: в отношении медиков назначено расследование

20.03.2017 11:18 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 20 мар – Sputnik. Витебским городским отделом Следственного комитета расследуется уголовное дело по факту смерти новорожденного ребенка в Витебске, в отношении медиков назначено служебное расследование, сообщили Sputnik в понедельник в УСК.

Роды в квартире в Витебске: в отношении медиков назначено расследование
© Sputnik Кирилл Брага
Ребенок умер при домашних родах в Витебске: возбуждено уголовное дело
 

Жительница Витебска 17 февраля, находясь по месту жительства в Витебске, родила девочку. Несмотря на предупреждения врачей о возможных последствиях родов на дому, женщина отказалась ехать в больницу – ребенок захлебнулся околоплодными водами. В момент родов мать роженицы находилась дома, но участия в родах не принимала и вызвала скорую.

"Следователи направили отношение в управление здравоохранения Витебского облисполкома о проведении служебного расследования по факту исполнения медицинскими работниками своих служебных обязанностей", – сообщила Sputnik в понедельник официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова. 

Также следователи провели неотложные следственные и процессуальные действия, в том числе осмотр квартиры, где проходили роды, назначили судебно-медицинскую экспертизу. 

Представитель УСК отметила, что после вызова скорой медицинской помощи и проведения реанимационных мероприятий смерть новорожденного была констатирована в этот же вечер Витебской городской клинической больнице скорой медицинской помощи. 

По факту смерти ребенка возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 144 (причинение смерти по неосторожности) Уголовного кодекса Беларуси.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Следствием установлено, что мать роженицы находилась во время родов дома – она и вызвала скорую медицинскую помощь.

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