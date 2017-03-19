﻿ Травмы пальца, глаз, ожог лица. В Сморгонском районе петарда взорвалась у мужчины в руках. 21.by
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Травмы пальца, глаз, ожог лица. В Сморгонском районе петарда взорвалась у мужчины в руках

20.03.2017 11:30 — ЧП | Tut.by  
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18 марта гость из Литвы решил взорвать петарду во дворе дома в деревне Свиридовичи Сморгонского района, сообщает пресс-служба УВД Гроденского облисполкома.


RRnews.ru, носит иллюстративный характер

Пиротехническое изделие взорвалось через доли секунды после того, как его подожгли. В итоге мужчина не успел выкинуть петарду из рук. У мужчины оказался травмирован палец. Кроме этого, пострадавший получил ожоги лица. Впоследствии оказалось, что еще повреждены и оба глаза. Сейчас мужчина находится в больнице.

 
 
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Пиротехническое изделие взорвалось через доли секунды после того, как его подожгли. В итоге мужчина не успел выкинуть петарду из рук.

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