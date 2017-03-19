﻿ Экстрадированного из РФ слонимчанина начнут судить в Минске во вторник. 21.by
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Экстрадированного из РФ слонимчанина начнут судить в Минске во вторник

20.03.2017 13:53 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 20 мар — Sputnik. Суд Партизанского района Минска 21 марта приступит к рассмотрению уголовного дела в отношении жителя Слонима, который был экстрадирован из Москвы два года назад, сообщили в Мингорсуде.

Уголовное дело обвиняемого в мошенничестве Генпрокуратура Беларуси месяц назад направила в суд. Его десять подельников уже осуждены к различным срокам наказания.

"21 марта в 10:30 суд Партизанского района Минска в открытом судебном заседании начнет рассмотрение уголовного дела в отношении жителя Слонима, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч.1, 2 ст.14 ч.4 ст.209 (мошенничество) ч.4 ст.209 Уголовного кодекса Беларуси", — сообщили Sputnik в понедельник в Мингорисуде.

Обвиняемый на протяжении четырех лет находился в международном розыске и в 2015 году был задержан в Москве, его 10 подельников уже осуждены в Беларуси к различным срокам.

Месяц назад Генпрокуратура Беларуси направила уголовное дело в суд. Житель Слонима обвиняется мошенничестве и покушение на мошенничество.

Согласно материалам дела, обвиняемый, используя реквизиты пяти различных субъектов хозяйствования частной формы собственности, путем обмана заключал с различными субъектами хозяйствования РБ фиктивные договоры поставки продукции, а в последствии похищал их, отметили в Генпрокуратуре. Там уточнили, это были продукты питания и товары народного потребления, более150 эпизодов.

По данным следствия, своими действиями обвиняемый причинил ущерб предприятиям на сумму свыше трех миллиардов неденоминированных рублей.

Десять его подельников в 2012-2015 годов уже были осуждены судами Ленинского и Партизанского районов Минска к различным срокам лишения свободы. Один из соучастников, скрывшийся от органов предварительного следствия и суда, до настоящего времени находится в международном розыске, отметили в генпрокуратуре.

 
Теги: Минск
 
 
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Обвиняемый на протяжении четырех лет находился в международном розыске и в 2015 году был задержан в Москве, его десять подельников уже осуждены в Беларуси к...

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