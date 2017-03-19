МИНСК, 20 мар – Sputnik. Радиоактивные вещества были выявлены на борту самолета из Армении, факт нужно расследовать, заявил в понедельник президент Беларуси Александр Лукашенко.

Глава государства 20 марта заслушал доклад о совместных учениях Беларуси и России "Запад-2017", в ходе которого сделал ряд заявлений, в том числе о ситуации на границах и последних инцидентах на белорусских рубежах.

"Еще один инцидент связан с выявлением радиоактивных веществ на борту самолета, который следовал транзитом через Беларусь из Армении", – сказал Лукашенко.

Он также уточнил, что воздушное судно следовало в одну из европейских стран.

Глава государства дал поручение расследовать произошедшее и по итогам доложить о результатах – как и в случае с попыткой прорыва автомобиля Jeep с вооруженными людьми из Украины в Беларусь .

В Государственном пограничном комитете Беларуси Sputnik сообщили, что инцидент с "радиоактивным" самолетом произошел 19 марта в аэропорту в Гомеле. Непассажирское воздушное судно следовало транзитом через республику в Болгарию.

Сейчас в Гомеле нет регулярных авиарейсов. В то же время авиакомпания "Белавиа" обслуживает рейсы из Гомеля каждое лето и осень: в Калининград — с 2011 года, в Минск — с 2014 года. В 2016 году авиарейсы Гомель — Калининград и Гомель — Минск выполнялись с 8 июня до 3 сентября по средам и субботам.