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Брестчанин пытался ввезти из Украины 55 пистолетных патронов
20.03.2017 15:50 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 20 мат – Sputnik. Сотрудники таможни пресекли ввоз в Беларусь жителем Бреста патронов к огнестрельному оружию, сообщили Sputnik в понедельник в Государственном таможенном комитете.
Вдитель автомобиля Citroen, 58-летний житель Бреста, вместе с родственниками возвращался из Украины через ПТО "Олтуш".
"При досмотре его транспортного средства таможенники обнаружили 55 патронов калибра 9 миллиметров", – сказали в ГТК.
В областном управлении Государственного комитета судебных экспертиз установили, что патроны пригодны для стрельбы из пистолетов Макарова и Стечкина.
В настоящее время брестчанин задержан и помещен в СИЗО, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 333-1 Уголовного кодекса Беларуси.
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В настоящее время брестчанин задержан и помещен в СИЗО, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело.
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