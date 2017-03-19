МИНСК, 20 мат – Sputnik. Сотрудники таможни пресекли ввоз в Беларусь жителем Бреста патронов к огнестрельному оружию, сообщили Sputnik в понедельник в Государственном таможенном комитете.

Вдитель автомобиля Citroen, 58-летний житель Бреста, вместе с родственниками возвращался из Украины через ПТО "Олтуш".

"При досмотре его транспортного средства таможенники обнаружили 55 патронов калибра 9 миллиметров", – сказали в ГТК.

В областном управлении Государственного комитета судебных экспертиз установили, что патроны пригодны для стрельбы из пистолетов Макарова и Стечкина.

В настоящее время брестчанин задержан и помещен в СИЗО, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 333-1 Уголовного кодекса Беларуси.