Подростки катались на поезде еще в начале февраля. Милиция нашла их в Осиповичах. Два парня и девушка, учащиеся СШ № 3 и колледжа № 8, во всем сознались, сообщили в УВД Могоблисполкома .



Фото с сайта tvernews.ru

О подростках-зацеперах в милицию сообщила работница остановочного пункта «Юбилейный». По словам женщины, ее знакомый видел, как еще в начале февраля в 18.40 трое подростков подсели на подножки вагона на этой станции и уехали вместе с составом в сторону Минска.

Молодых людей нашли. Подростки уже состоят на учете в инспекции по делам несовершеннолетних. В отношении несовершеннолетних составили административные протоколы за нарушение правил пользования средствами железнодорожного транспорта.

Материалы направлены для рассмотрения в комиссию по делам несовершеннолетних. О происшествии сообщили на работу родителям подростков и в учреждения образования.

Самовольный проезд в грузовом поезде либо посадка в поезд или высадка из него во время движения, либо проезд на подножке или крыше вагона, либо самовольная остановка поезда без необходимости влечет наложение штрафа в размере от 0,6 до 3 базовых величин.