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В Осиповичском районе несовершеннолетние зацеперы катались на подножке вагона
Подростки катались на поезде еще в начале февраля. Милиция нашла их в Осиповичах. Два парня и девушка, учащиеся СШ № 3 и колледжа № 8, во всем сознались, сообщили в
О подростках-зацеперах в милицию сообщила работница остановочного пункта «Юбилейный». По словам женщины, ее знакомый видел, как еще в начале февраля в 18.40 трое подростков подсели на подножки вагона на этой станции и уехали вместе с составом в сторону Минска.
Молодых людей нашли. Подростки уже состоят на учете в инспекции по делам несовершеннолетних. В отношении несовершеннолетних составили административные протоколы за нарушение правил пользования средствами железнодорожного транспорта.
Материалы направлены для рассмотрения в комиссию по делам несовершеннолетних. О происшествии сообщили на работу родителям подростков и в учреждения образования.
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Родителям двух парней и девушки, скорее всего, придется заплатить штраф.
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Архив (ЧП)
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