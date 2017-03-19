﻿ В Осиповичском районе несовершеннолетние зацеперы катались на подножке вагона. 21.by
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В Осиповичском районе несовершеннолетние зацеперы катались на подножке вагона

20.03.2017 16:25 — ЧП | Tut.by  
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Подростки катались на поезде еще в начале февраля. Милиция нашла их в Осиповичах. Два парня и девушка, учащиеся СШ № 3 и колледжа № 8, во всем сознались, сообщили в УВД Могоблисполкома.


Фото с сайта tvernews.ru

О подростках-зацеперах в милицию сообщила работница остановочного пункта «Юбилейный». По словам женщины, ее знакомый видел, как еще в начале февраля в 18.40 трое подростков подсели на подножки вагона на этой станции и уехали вместе с составом в сторону Минска.

Молодых людей нашли. Подростки уже состоят на учете в инспекции по делам несовершеннолетних. В отношении несовершеннолетних составили административные протоколы за нарушение правил пользования средствами железнодорожного транспорта.

Материалы направлены для рассмотрения в комиссию по делам несовершеннолетних. О происшествии сообщили на работу родителям подростков и в учреждения образования.

Самовольный проезд в грузовом поезде либо посадка в поезд или высадка из него во время движения, либо проезд на подножке или крыше вагона, либо самовольная остановка поезда без необходимости влечет наложение штрафа в размере от 0,6 до 3 базовых величин.

 
Теги: Минск
 
 
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Родителям двух парней и девушки, скорее всего, придется заплатить штраф.

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