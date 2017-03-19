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ГПК: идет розыск четвертого пассажира прорвавшегося через границу Jeep
20.03.2017 17:09 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 20 мар – Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов выясняют личности злоумышленников, которые пытались прорваться на автомобиле Jeep через государственную границу – трое граждан задержаны, один находится в розыске, сообщили в понедельник в Государственном пограничном комитете.
Инцидент на белорусско-украинской границе произошел ночью 20 марта:
"Задержаны три гражданина, личности которых выясняются, еще один находится в розыске", – заявил начальник управления пограничного контроля ГПК Беларуси Олег Ляшук.
Он также сообщил, что в машине найден пистолет ТТ и два магазина с патронами, а также предмет, схожий со взрывным устройством.
Отвечая на вопрос Sputnik, касающийся комментария украинской стороны о том, что данные лица в Беларусь со стороны Украины не въезжали, Ляшук ответил, что на этом участке границы Беларуси и Украины достаточно удалены друг от друга.
"В настоящее время выясняется маршрут транспортного средства, уточняется информация о гражданстве задержанных", – сказал Ляшук.
Ранее на встрече с представителями силовых ведомств президент Беларуси Александр Лукашенко поручил
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Сейчас оперативники пытаются выяснить маршрут автомобиля, который прорывался на белорусскую территорию со стороны Украины.
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