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ГПК: идет розыск четвертого пассажира прорвавшегося через границу Jeep

20.03.2017 17:09 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 20 мар – Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов выясняют личности злоумышленников, которые пытались прорваться на автомобиле Jeep через государственную границу – трое граждан задержаны, один находится в розыске, сообщили в понедельник в Государственном пограничном комитете.

ГПК: идет розыск четвертого пассажира прорвавшегося через границу Jeep
© flickr.com/ gate
Лукашенко прокомментировал попытку прорыва на границе с Украиной

Инцидент на белорусско-украинской границе произошел ночью 20 марта: в пункте пропуска "Александровка" в 01:45 внедорожник Jeep снес шлагбаум, ворота, а также проехал по шипам. В 01:50 машину остановили пограничники, которые были вынуждены применить табельное оружие. 

"Задержаны три гражданина, личности которых выясняются, еще один находится в розыске", – заявил начальник управления пограничного контроля ГПК Беларуси Олег Ляшук.

Он также сообщил, что в машине найден пистолет ТТ и два магазина с патронами, а также предмет, схожий со взрывным устройством.

Отвечая на вопрос Sputnik, касающийся комментария украинской стороны о том, что данные лица в Беларусь со стороны Украины не въезжали, Ляшук ответил, что на этом участке границы Беларуси и Украины достаточно удалены друг от друга.

"В настоящее время выясняется маршрут транспортного средства, уточняется информация о гражданстве задержанных", – сказал Ляшук.

Ранее на встрече с представителями силовых ведомств президент Беларуси Александр Лукашенко поручил тщательно расследовать произошедшее на границе и доложить ему об итогах.

 
Теги: Минск
 
 
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