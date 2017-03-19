МИНСК, 20 мар – Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов выясняют личности злоумышленников, которые пытались прорваться на автомобиле Jeep через государственную границу – трое граждан задержаны, один находится в розыске, сообщили в понедельник в Государственном пограничном комитете.

Инцидент на белорусско-украинской границе произошел ночью 20 марта: в пункте пропуска "Александровка" в 01:45 внедорожник Jeep снес шлагбаум, ворота, а также проехал по шипам . В 01:50 машину остановили пограничники, которые были вынуждены применить табельное оружие.

"Задержаны три гражданина, личности которых выясняются, еще один находится в розыске", – заявил начальник управления пограничного контроля ГПК Беларуси Олег Ляшук.

Он также сообщил, что в машине найден пистолет ТТ и два магазина с патронами, а также предмет, схожий со взрывным устройством.

Отвечая на вопрос Sputnik, касающийся комментария украинской стороны о том, что данные лица в Беларусь со стороны Украины не въезжали, Ляшук ответил, что на этом участке границы Беларуси и Украины достаточно удалены друг от друга.

"В настоящее время выясняется маршрут транспортного средства, уточняется информация о гражданстве задержанных", – сказал Ляшук.

Ранее на встрече с представителями силовых ведомств президент Беларуси Александр Лукашенко поручил тщательно расследовать произошедшее на границе и доложить ему об итогах .