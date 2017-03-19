Возбуждено уголовное дело в отношении 58-летнего жителя Бреста, который подозревается в незаконном перемещении через границу боеприпасов к огнестрельному оружию. Подробности сообщает пресс-служба Государственного таможенного комитета. Когда именно произошел инцидент не уточняется.



Фото: пресс-служба Таможенного комитета

Мужчина на Citroen возвращался домой из Украины через пункт таможенного оформления «Олтуш». При досмотре брестские таможенники нашли в машине 55 патронов калибром 9 мм.

Согласно заключению экспертов, патроны пригодны для стрельбы из пистолета Макарова и автоматического пистолета Стечкина, а также других образцов нарезного огнестрельного оружия.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 333−1 Уголовного кодекса (Незаконное перемещение через таможенную границу боеприпасов). Санкция статьи — лишение свободы на срок от 3 до 7 лет с конфискацией имущества или без. Брестчанин помещен в следственный изолятор.