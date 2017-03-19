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ГПК рассказал о подозрительном предмете в ПП "Брест"

20.03.2017 17:15 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 20 мар — Sputnik. Движение в пункте пропуска "Брест" ("Варшавский мост") было задержано из-за обнаружения предмета, похожего на муляж гранаты, заявил начальник управления пограничного контроля ГПК Беларуси Олег Ляшук.

ГПК рассказал о подозрительном предмете в ПП "Брест"
© Sputnik / Виктор Толочко
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"19 марта в 17:00 в рейсовом автобусе, следовавшим через Беларусь из Германии в Москву был обнаружен предмет, похожий на муляж гранаты", — рассказал Ляшук.

По его словам, в срочном порядке была вызвана пиротехническая группа, пассажиры автобуса были отведены на безопасное расстояние. При осмотре изъятого предмета было установлено, что внутри находился порошок белого цвета, который в настоящее время отправлен экспертам для исследования.

Ранее в ГПК отмечали, что проводятся оперативные мероприятия по установлению состава порошка и владельца обнаруженного пограничниками предмета.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Устанавливается личность владельца обнаруженного пограничниками предмета.

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