МИНСК, 20 мар — Sputnik. Движение в пункте пропуска "Брест" ("Варшавский мост") было задержано из-за обнаружения предмета, похожего на муляж гранаты, заявил начальник управления пограничного контроля ГПК Беларуси Олег Ляшук.



© Sputnik / Виктор Толочко ГПК: идет розыск четвертого пассажира прорвавшегося через границу Jeep

"19 марта в 17:00 в рейсовом автобусе, следовавшим через Беларусь из Германии в Москву был обнаружен предмет, похожий на муляж гранаты", — рассказал Ляшук.

По его словам, в срочном порядке была вызвана пиротехническая группа, пассажиры автобуса были отведены на безопасное расстояние. При осмотре изъятого предмета было установлено, что внутри находился порошок белого цвета, который в настоящее время отправлен экспертам для исследования.

Ранее в ГПК отмечали, что проводятся оперативные мероприятия по установлению состава порошка и владельца обнаруженного пограничниками предмета.