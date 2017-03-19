﻿ В Южном Судане разбился пассажирский самолет: 44 погибших. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

В Южном Судане разбился пассажирский самолет: 44 погибших

20.03.2017 17:29 — ЧП | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

При заходе на аварийную посадку в аэропорту Вау разбился пассажирский самолет, погибли 44 человека. Об этом сообщает airlive.net.


Фото: airlive.net

Самолет принадлежал авиакомпании South Supreme Airlines, которая была образована в 2013 году.

Как стало известно, самолет летел из столицы Южного Судана — Джуба.

Причины произошедшего устанавливаются.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Самолет принадлежал авиакомпании South Supreme Airlines, которая была образована в 2013 году.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Под Могилевом задержали троих жителей Витебской области с метадоном
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика