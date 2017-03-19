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В Южном Судане разбился пассажирский самолет: 44 погибших
При заходе на аварийную посадку в аэропорту Вау разбился пассажирский самолет, погибли 44 человека. Об этом сообщает airlive.net.
Самолет принадлежал авиакомпании South Supreme Airlines, которая была образована в 2013 году.
Как стало известно, самолет летел из столицы Южного Судана — Джуба.
Причины произошедшего устанавливаются.
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Самолет принадлежал авиакомпании South Supreme Airlines, которая была образована в 2013 году.
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