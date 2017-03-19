﻿ Land Rover улетел в мелиоративный канал в Брестском районе. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Land Rover улетел в мелиоративный канал в Брестском районе

20.03.2017 17:43 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 20 мар – Sputnik. Внедорожник Land Rover вылетел с проезжей части и упал в мелиоративный канал в Брестском районе, сообщили Sputnik в УГАИ УВД Брестского облисполкома.

Land Rover улетел в мелиоративный канал в Брестском районе
© Фото: ГАИ Минского района
Бесправник перевернулся на Kia Rio в Минском районе

Авария произошла накануне около 21:45 на улице Учительской деревни Вычулки.

"Прибывшие на место аварии сотрудники ГАИ, обнаружили вблизи иномарки 34-летнего жителя Бреста, который пояснил инспекторам, что он не находился за рулем, а пытался оказать помощь водителю "перевертыша", – сказали в инспекции.

По информации ГАИ, мужчина был нетрезв – в его крови было обнаружено более двух промилле алкоголя. Предполагаемый водитель Land Rover ранее 89 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.

В инспекции уточнили, что внедорожник был доставлен на штрафстоянку, а по факту ДТП начата проверка, в ходе которой инспекторы будут выяснять, кто именно был за рулем машины.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На месте аварии находился нетрезвый мужчина, который утверждал, что за рулем был не он, а другой человек.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
В Южном Судане разбился пассажирский самолет: 44 погибших
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика