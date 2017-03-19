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Land Rover улетел в мелиоративный канал в Брестском районе
20.03.2017 17:43 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 20 мар – Sputnik. Внедорожник Land Rover вылетел с проезжей части и упал в мелиоративный канал в Брестском районе, сообщили Sputnik в УГАИ УВД Брестского облисполкома.
© Фото: ГАИ Минского района
Авария произошла накануне около 21:45 на улице Учительской деревни Вычулки.
"Прибывшие на место аварии сотрудники ГАИ, обнаружили вблизи иномарки 34-летнего жителя Бреста, который пояснил инспекторам, что он не находился за рулем, а пытался оказать помощь водителю "перевертыша", – сказали в инспекции.
По информации ГАИ, мужчина был нетрезв – в его крови было обнаружено более двух промилле алкоголя. Предполагаемый водитель Land Rover ранее 89 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.
В инспекции уточнили, что внедорожник был доставлен на штрафстоянку, а по факту ДТП начата проверка, в ходе которой инспекторы будут выяснять, кто именно был за рулем машины.
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На месте аварии находился нетрезвый мужчина, который утверждал, что за рулем был не он, а другой человек.
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