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Домашние роды в Витебске: ребенок появился на свет здоровым
20.03.2017 18:19 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 20 мар — Sputnik. Ребенок, умерший в результате домашних родов в Витебске, появился на свет здоровым, сообщила официальный представитель УГКСЭ по Витебской области Анна Барышникова.
"В настоящее время практически окончено заключение комиссионной судебно-медицинской экспертизы по факту смерти ребенка в результате домашних родов в Витебске. Установлено, что смерть наступила в результате аспирации околоплодных вод. Каких-либо врожденных пороков развития и заболеваний, которые могли бы послужить причиной смерти, при проведении судебно-медицинской экспертизы не обнаружено", — рассказала Барышникова.
Собеседница агентства проинформировала, что в областном центре это первый в нынешнем году случай вскрытия трупов новорожденных. А в 2016 году таких экспертиз и вовсе не проводилось.
Ранее Sputnik со ссылкой на УСК по Витебской области сообщал, что в рамках расследования уголовного дела по факту смерти новорожденного ребенка в отношении медиков назначено служебное расследование.
Также следователи провели неотложные следственные и процессуальные действия, в том числе осмотр квартиры, где проходили роды, назначили судебно-медицинскую экспертизу.
По факту смерти ребенка возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 144 (причинение смерти по неосторожности) Уголовного кодекса Беларуси.
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МИНСК, 20 мар — Sputnik. Ребенок, умерший в результате домашних родов в Витебске, появился на свет здоровым, сообщила официальный представитель УГКСЭ по Витебской...
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