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Домашние роды в Витебске: ребенок появился на свет здоровым

20.03.2017 18:19 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 20 мар — Sputnik. Ребенок, умерший в результате домашних родов в Витебске, появился на свет здоровым, сообщила официальный представитель УГКСЭ по Витебской области Анна Барышникова.

Домашние роды в Витебске: ребенок появился на свет здоровым
© flickr.com/ Fabio Bertolotti
Роды в квартире в Витебске: в отношении медиков назначено расследование

Трагедия произошла 17 февраля в одной из витебских квартир. Женщина, несмотря на предупреждения врачей о возможных последствиях родов на дому, приняла решение рожать не в больнице. Во время родов младенец захлебнулся околоплодными водами. Приехавшие сотрудники скорой помощи госпитализировали новорожденную девочку в больницу, однако та вечером умерла.

"В настоящее время практически окончено заключение комиссионной судебно-медицинской экспертизы по факту смерти ребенка в результате домашних родов в Витебске. Установлено, что смерть наступила в результате аспирации околоплодных вод. Каких-либо врожденных пороков развития и заболеваний, которые могли бы послужить причиной смерти, при проведении судебно-медицинской экспертизы не обнаружено", — рассказала Барышникова.

Собеседница агентства проинформировала, что в областном центре это первый в нынешнем году случай вскрытия трупов новорожденных. А в 2016 году таких экспертиз и вовсе не проводилось.

Ранее Sputnik со ссылкой на УСК по Витебской области сообщал, что в рамках расследования уголовного дела по факту смерти новорожденного ребенка в отношении медиков назначено служебное расследование.

Также следователи провели неотложные следственные и процессуальные действия, в том числе осмотр квартиры, где проходили роды, назначили судебно-медицинскую экспертизу.

По факту смерти ребенка возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 144 (причинение смерти по неосторожности) Уголовного кодекса Беларуси.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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МИНСК, 20 мар — Sputnik. Ребенок, умерший в результате домашних родов в Витебске, появился на свет здоровым, сообщила официальный представитель УГКСЭ по Витебской...

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