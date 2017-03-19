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Подозреваемый в причастности к ИГ японец хотел попасть в Беларусь

20.03.2017 18:37 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 20 мар — Sputnik. Белорусские пограничники не пустили в республику гражданина Японии, который ранее подозревался в причастности к деятельности террористической организации "Исламское государство", сообщил в понедельник Государственный пограничный комитет (ГПК).

Инцидент произошел в Национальном аэропорту Минск в воскресенье, 19 марта, вечером. В ходе проверки пассажиров рейса Киев — Минск выяснилось, что 48-летний мужчина находится в списке лиц, въезд которым на территорию Республики Беларусь закрыт или нежелателен.

Отметки в паспорте иностранного гражданина свидетельствовали о том, что он находился в Украине, Ираке во время проведения в странах боевых действий.

"Кроме того, анализ открытых источников информации показал, что гражданин Японии задерживался на территории Ирака по подозрению в причастности к деятельности террористической организации "Исламское государство" в октябре 2016 года", — рассказали в Госпогранкомитете.

Японец через государственную границу Беларуси не пропущен, констатировали в ведомстве. 

 
Теги: Минск
 
 
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МИНСК, 20 мар — Sputnik. Белорусские пограничники не пустили в республику гражданина Японии, который ранее подозревался в причастности к деятельности...

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