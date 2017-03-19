МИНСК, 20 мар — Sputnik. Белорусские пограничники не пустили в республику гражданина Японии, который ранее подозревался в причастности к деятельности террористической организации "Исламское государство", сообщил в понедельник Государственный пограничный комитет (ГПК).

Инцидент произошел в Национальном аэропорту Минск в воскресенье, 19 марта, вечером. В ходе проверки пассажиров рейса Киев — Минск выяснилось, что 48-летний мужчина находится в списке лиц, въезд которым на территорию Республики Беларусь закрыт или нежелателен.

Отметки в паспорте иностранного гражданина свидетельствовали о том, что он находился в Украине, Ираке во время проведения в странах боевых действий.

"Кроме того, анализ открытых источников информации показал, что гражданин Японии задерживался на территории Ирака по подозрению в причастности к деятельности террористической организации "Исламское государство" в октябре 2016 года", — рассказали в Госпогранкомитете.

Японец через государственную границу Беларуси не пропущен, констатировали в ведомстве.