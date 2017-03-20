﻿ Инспекторы, милиция и солдаты ловили 2 браконьеров в Мозырском районе. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Инспекторы, милиция и солдаты ловили 2 браконьеров в Мозырском районе

20.03.2017 20:41 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 20 мар — Sputnik. Отец и сын подозреваются в незаконной охоте в Мозырском районе — убита беременная лосиха, причиненный вред природе оценивается в более чем 20 тысяч рублей, сообщили Sputnik в Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при президенте Беларуси.

Инспекторы, милиция и солдаты ловили 2 браконьеров в Мозырском районе
© flickr.com/ kuhnmi
Пойманный в лесу за разделкой лося сельчанин заплатит $7 тыс. штрафа

Местные жители сообщили госинспекторам Мозырской МРИ о выстрелах в лесу возле деревни Балажевичи. После обследования территории вместе с работниками лесхоза была обнаружена убитая лосиха. При вскрытии выяснилось, что животное вынашивало двух детенышей.

"К расследованию дела подключилась группа сотрудников Мозырского РОВД и РОСК. Выяснилось, что местные жители видели недалеко от места происшествия мужчину из деревни Осовец, который проезжал по лесу на своем мотоцикле. Однако дома у подозреваемого мотоцикл отсутствовал, где находится его транспортное средство, мужчина пояснить не мог", — рассказали в пресс-службе Госинспекции.

Для поисков улик, оставленных в лесу, госинспекторы привлекли военнослужащих Мозырского погранотряда. "В нескольких сотнях метров от места незаконной охоты их собаки обнаружили два нелегальных ружья и мотоцикл, а также патронташ с боеприпасами, нож и четыре стреляные гильзы", — продолжили в ведомстве.

"Подозреваемого и его сына задержали и поместили в изолятор", — добавили собеседники агентства.

Вред, причиненный природе от добычи лосихи с двумя эмбрионами, составил 900 базовых величин или 20,7 тысячи рублей. Возбуждено уголовное дело.

Кроме того, есть информация и о других лицах, которые могли быть причастны к незаконной охоте. "По следам крови, оставшимся на земле, инспекторы предположили, что во время браконьерского "рейда" было ранено еще одно животное", — заключили в Госинспекции. 

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Есть информация и о других лицах, которые могли быть причастны к незаконной охоте, возможно, было ранено еще одно животное.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Подозреваемый в причастности к ИГ японец хотел попасть в Беларусь
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика