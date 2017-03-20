МИНСК, 20 мар — Sputnik. Отец и сын подозреваются в незаконной охоте в Мозырском районе — убита беременная лосиха, причиненный вред природе оценивается в более чем 20 тысяч рублей, сообщили Sputnik в Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при президенте Беларуси.

Местные жители сообщили госинспекторам Мозырской МРИ о выстрелах в лесу возле деревни Балажевичи. После обследования территории вместе с работниками лесхоза была обнаружена убитая лосиха. При вскрытии выяснилось, что животное вынашивало двух детенышей.

"К расследованию дела подключилась группа сотрудников Мозырского РОВД и РОСК. Выяснилось, что местные жители видели недалеко от места происшествия мужчину из деревни Осовец, который проезжал по лесу на своем мотоцикле. Однако дома у подозреваемого мотоцикл отсутствовал, где находится его транспортное средство, мужчина пояснить не мог", — рассказали в пресс-службе Госинспекции.

Для поисков улик, оставленных в лесу, госинспекторы привлекли военнослужащих Мозырского погранотряда. "В нескольких сотнях метров от места незаконной охоты их собаки обнаружили два нелегальных ружья и мотоцикл, а также патронташ с боеприпасами, нож и четыре стреляные гильзы", — продолжили в ведомстве.

"Подозреваемого и его сына задержали и поместили в изолятор", — добавили собеседники агентства.

Вред, причиненный природе от добычи лосихи с двумя эмбрионами, составил 900 базовых величин или 20,7 тысячи рублей. Возбуждено уголовное дело.

Кроме того, есть информация и о других лицах, которые могли быть причастны к незаконной охоте. "По следам крови, оставшимся на земле, инспекторы предположили, что во время браконьерского "рейда" было ранено еще одно животное", — заключили в Госинспекции.