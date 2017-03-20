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Прорыв границы: в "Джипе" были самодельная бомба, пластид и гранаты
21.03.2017 08:05 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 21 мар — Sputnik. Следственный комитет Беларуси уточнил, что именно было обнаружено в автомобиле Jeep ("Джип"), который пытался прорваться через государственную границу Беларуси с Украиной.
"В ходе проведенного осмотра места происшествия в автомобиле обнаружены пистолет марки ТТ и 2 магазина с патронами к нему, а также предметы, внешне похожие на тротиловые шашки, электродетонаторы, гранаты РГД-42, пластид и самодельное взрывное устройство", — рассказали в СК.
В ведомстве отметили, что все изъятые предметы пройдут экспертное исследование, в том числе взрывотехническую и баллистическую экспертизы.
В СК также рассказали, что задержаны два человека. Их гражданство не уточняется. "Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения третьего человека, предположительно, водителя автомобиля", — уточнили следователи.
Собеседники агентства добавили, что возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 333-1 (незаконное перемещение через Государственную границу Республики Беларусь огнестрельного оружия и боеприпасов по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса РБ.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко, комментируя инцидент на белорусско-украинской границе,
В свою очередь в Госпогранслужбе Украины заявляют, что автомобиль "иностранной регистрации границу Украины ни на въезд, ни выезд — не пересекал". "Лица, которые, вероятно, находились в его салоне, в течение длительно времени тоже не следовали через государственную границу", — подчеркнули украинские пограничники.
В настоящее время пограничники двух государств продолжают совместно устанавливать все обстоятельства данного происшествия.
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Следователи возбудили уголовное дело за незаконное перемещение через госграницу огнестрельного оружия и боеприпасов по предварительному сговору группой лиц.
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