МИНСК, 21 мар — Sputnik. Следственный комитет Беларуси уточнил, что именно было обнаружено в автомобиле Jeep ("Джип"), который пытался прорваться через государственную границу Беларуси с Украиной.

Попытка прорыва белорусско-украинской границы произошла в ночь на понедельник, 20 марта . Иномарка, в которой находились, предположительно, три человека, в пункте пропуска "Александровка", повредив два шлагбаума, не останавливаясь, попыталась незаконно проникнуть на территорию республики. Задержать нарушителей удалось спустя несколько минут с применением табельного оружия возле одного из населенных пунктов в Наровлянском районе .

"В ходе проведенного осмотра места происшествия в автомобиле обнаружены пистолет марки ТТ и 2 магазина с патронами к нему, а также предметы, внешне похожие на тротиловые шашки, электродетонаторы, гранаты РГД-42, пластид и самодельное взрывное устройство", — рассказали в СК.

В ведомстве отметили, что все изъятые предметы пройдут экспертное исследование, в том числе взрывотехническую и баллистическую экспертизы.

В СК также рассказали, что задержаны два человека. Их гражданство не уточняется. "Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения третьего человека, предположительно, водителя автомобиля", — уточнили следователи.

Собеседники агентства добавили, что возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 333-1 (незаконное перемещение через Государственную границу Республики Беларусь огнестрельного оружия и боеприпасов по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса РБ.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко, комментируя инцидент на белорусско-украинской границе, поручил доложить ему об итогах расследования .

В свою очередь в Госпогранслужбе Украины заявляют, что автомобиль "иностранной регистрации границу Украины ни на въезд, ни выезд — не пересекал". "Лица, которые, вероятно, находились в его салоне, в течение длительно времени тоже не следовали через государственную границу", — подчеркнули украинские пограничники.

В настоящее время пограничники двух государств продолжают совместно устанавливать все обстоятельства данного происшествия.