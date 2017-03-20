﻿ Прорыв границы: в "Джипе" были самодельная бомба, пластид и гранаты. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Прорыв границы: в "Джипе" были самодельная бомба, пластид и гранаты

21.03.2017 08:05 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 21 мар — Sputnik. Следственный комитет Беларуси уточнил, что именно было обнаружено в автомобиле Jeep ("Джип"), который пытался прорваться через государственную границу Беларуси с Украиной.

Прорыв границы: в "Джипе" были самодельная бомба, пластид и гранаты
© Sputnik/
Прорыв белорусской границы: комментарий Лукашенко и видео инцидента

Попытка прорыва белорусско-украинской границы произошла в ночь на понедельник, 20 марта. Иномарка, в которой находились, предположительно, три человека, в пункте пропуска "Александровка", повредив два шлагбаума, не останавливаясь, попыталась незаконно проникнуть на территорию республики. Задержать нарушителей удалось спустя несколько минут с применением табельного оружия возле одного из населенных пунктов в Наровлянском районе.

"В ходе проведенного осмотра места происшествия в автомобиле обнаружены пистолет марки ТТ и 2 магазина с патронами к нему, а также предметы, внешне похожие на тротиловые шашки, электродетонаторы, гранаты РГД-42, пластид и самодельное взрывное устройство", — рассказали в СК.

В ведомстве отметили, что все изъятые предметы пройдут экспертное исследование, в том числе взрывотехническую и баллистическую экспертизы.

В СК также рассказали, что задержаны два человека. Их гражданство не уточняется. "Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения третьего человека, предположительно, водителя автомобиля", — уточнили следователи.

Собеседники агентства добавили, что возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 333-1 (незаконное перемещение через Государственную границу Республики Беларусь огнестрельного оружия и боеприпасов по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса РБ.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко, комментируя инцидент на белорусско-украинской границе, поручил доложить ему об итогах расследования.

В свою очередь в Госпогранслужбе Украины заявляют, что автомобиль "иностранной регистрации границу Украины ни на въезд, ни выезд — не пересекал". "Лица, которые, вероятно, находились в его салоне, в течение длительно времени тоже не следовали через государственную границу", — подчеркнули украинские пограничники.

В настоящее время пограничники двух государств продолжают совместно устанавливать все обстоятельства данного происшествия. 

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Следователи возбудили уголовное дело за незаконное перемещение через госграницу огнестрельного оружия и боеприпасов по предварительному сговору группой лиц.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Инспекторы, милиция и солдаты ловили 2 браконьеров в Мозырском районе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика