﻿ Около 100 человек эвакуировали из пятиэтажки в Борисове из-за найденных в подвале снарядов. 21.by
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Около 100 человек эвакуировали из пятиэтажки в Борисове из-за найденных в подвале снарядов

21.03.2017 10:39 — ЧП | Tut.by  
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В 18.04 20 марта спасателям сообщили об обнаружении в подвале пятиэтажки на бульваре Гречко в Борисове трех предметов, похожих на артиллерийские снаряды времен Великой отечественно войны, сообщили в МЧС.


До выяснения обстоятельств из дома эвакуировали около 100 человек. Дом оцепили и перекрыли подачу газа в подъезде, где обнаружили боеприпасы.

Группа разминирования изъяла предметы для экспертизы и ликвидации. Жильцы смогли вернуться в свои квартиры спустя три часа. Пострадавших нет.


 
 
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Группа разминирования изъяла предметы для экспертизы и ликвидации. Жильцы смогли вернуться в свои квартиры спустя три часа. Пострадавших нет.

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