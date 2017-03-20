В 18.04 20 марта спасателям сообщили об обнаружении в подвале пятиэтажки на бульваре Гречко в Борисове трех предметов, похожих на артиллерийские снаряды времен Великой отечественно войны, сообщили в МЧС .





До выяснения обстоятельств из дома эвакуировали около 100 человек. Дом оцепили и перекрыли подачу газа в подъезде, где обнаружили боеприпасы.

Группа разминирования изъяла предметы для экспертизы и ликвидации. Жильцы смогли вернуться в свои квартиры спустя три часа. Пострадавших нет.



