МИНСК, 21 мар — Sputnik. В ночь с понедельника на вторник скоропостижно скончался председатель Светлогорского районного исполнительного комитета Виктор Дорошевич, сообщает сайт Светлогорского райисполкома .

"Сегодня ночью скоропостижно скончался председатель Светлогорского районного исполнительного комитета Виктор Григорьевич Дорошевич", — говорится в сообщении городской мэрии.

Ресурс "Ранак" со ссылкой на районный отдел Следственного комитета отмечает, что тело Дорошевича было найдено родными дома рано утром во вторник. По информации издания, причина смерти сейчас устанавливается.

Виктор Дорошевич родился в 1976 году в деревне Тонеж Лельчицкого района, закончил Витебскую государственную академию ветеринарной медицины и Академию управления при президенте Беларуси.

Трудовую деятельность начинал заведующим участковой ветеринарной лечебницей Брагинского района. C 2001 по 2003 годы работал ветеринарным врачом Брагинского коопзаготпрома, инженером по технике безопасности Брагинского райпо, главным ветеринарным врачом птицефабрики "Рассвет" Гомельского района.

В 2009 году назначен первым заместителем председателя — начальником управления сельского хозяйства и продовольствия Ветковского райисполкома, в 2013-ом — председателем Чечерского райисполкома.

На должность председателя Светлогорского райисполкома Дорошевич был назначен 17 марта 2015 года.