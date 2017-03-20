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Скоропостижно скончался мэр Светлогорска
21.03.2017 11:22 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 21 мар — Sputnik. В ночь с понедельника на вторник скоропостижно скончался председатель Светлогорского районного исполнительного комитета Виктор Дорошевич, сообщает
"Сегодня ночью скоропостижно скончался председатель Светлогорского районного исполнительного комитета Виктор Григорьевич Дорошевич", — говорится в сообщении городской мэрии.
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Виктор Дорошевич родился в 1976 году в деревне Тонеж Лельчицкого района, закончил Витебскую государственную академию ветеринарной медицины и Академию управления при президенте Беларуси.
Трудовую деятельность начинал заведующим участковой ветеринарной лечебницей Брагинского района. C 2001 по 2003 годы работал ветеринарным врачом Брагинского коопзаготпрома, инженером по технике безопасности Брагинского райпо, главным ветеринарным врачом птицефабрики "Рассвет" Гомельского района.
В 2009 году назначен первым заместителем председателя — начальником управления сельского хозяйства и продовольствия Ветковского райисполкома, в 2013-ом — председателем Чечерского райисполкома.
На должность председателя Светлогорского райисполкома Дорошевич был назначен 17 марта 2015 года.
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По данным районного отдела СК, его тело нашли родные дома рано утром.
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