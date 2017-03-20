17-летнего жителя Мостовского района в состоянии наркотического опьянения задержали повторно 22 февраля 2017 года. До этого он уже попадал в поле зрения правоохранителей. Его «под наркотиками» задерживали в Мостах в ноябре 2016 года. Тогда молодой человек отделался штрафом в размере пяти базовых величин. В этот раз у парня нашли 0,12 грамм гашиша, сообщается на официальном сайте Следственного комитета.

Этот факт послужил основанием для возбуждения следователями Мостовского районного отдела Следственного комитета в отношении несовершеннолетнего двух уголовных дел — за хранение наркотического средства и повторное в течение года после наложения административного взыскания появление в общественном месте в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств. В качестве меры пресечения избрано заключение под стражу.

Устанавливаются все обстоятельства содеянного, а также лица, сбывшие наркотическое средство подозреваемому. Назначены химическая, компьютерно-техническая и ряд иных экспертиз. Планируется проведение судебно-психиатрической экспертизы в отношении арестованного подростка, который воспитывался в благополучной семье, обучался в одной из средних школ Мостов.