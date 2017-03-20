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Обознавшийся житель Гомеля избил трех женщин нунчаками

21.03.2017 14:51 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 21 мар – Sputnik. Сотрудники милиции задержали в Гомеле местного жителя, который подозревается в избиении женщин нунчаками, сообщило издание "Гомельская правда" со ссылкой на следователя первого следственного отделения Гомельского городского отдела Следственного комитета Ирину Пинчукову.

Обознавшийся житель Гомеля избил трех женщин нунчаками
© flickr.com/ Andy Nguyen
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Как пишет газета, гомельчанки вечером пили спиртные напитки на лавке в одном из дворов на улице Чечерской. В какой-то момент к компании подошел нетрезвый мужчина, который, не объясняя причин, стал их избивать нунчаками. Сообщается, что женщины сумели отбиться от нападавшего, а случайные прохожие помогли задержать мужчину и вызвали правоохранителей.

"У 45-летнего задержанного своя версия произошедшего: он якобы перепутал женщин со своими знакомыми, с которыми у него был конфликт", – сказала Пинчукова. 

Она также отметила, что милиционерам мужчина пояснил: нунчаки ему давно подарил покойный брат, а носит он их для самообороны. 

По словам Пинчуковой, в отношении мужчины по факту хулиганства было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 339 Уголовного кодекса Беларуси.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Милиционерам задержанный пояснил, что напал на гомельчанок из-за того, что обознался.

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