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Мальчик в Могилеве получил разрыв поджелудочной, катаясь на велосипеде

21.03.2017 16:08 — ЧП | Tut.by  
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В Могилеве мальчики 9 и 10 лет полчили травмы брюшной полости, катаясь на велосипедах. Дети были без средств защиты и без присмотра взрослых, сообщает ТРК «Могилев».


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Как рассказал заместитель главного врача по хирургии Могилевской детской областной больницы Геннадий Войтехович, один мальчик сейчас получает консервативное лечение и уже идет на поправку. Второго ребенка прооперировали — у него был разрыв поджелудочной железы. Сейчас маленький велосипедист находится в реанимации. Врачи борются за его жизнь.

С травмами после катания на велосипедах дети поступают в областную больницу все чаще. Первое такое обращение было зарегистрировано 13 февраля. На сегодняшний день зафиксировано уже 13 таких случаев. И чем дальше, тем травмы серьезнее.

Заведующий травмпунктом детской областной больницы Юрий Околелов обеспокоен тем, что в скейт-парке в микрорайоне Казимировка дети катаются на велосипедах, скейтах, роликах без контроля взрослых и без средств защиты. Если ваши дети вернулись с прогулки и жалуются на боль, припухлости, отечности, доктор рекомендует не игнорировать это, а срочно везти их к врачу.

 
Теги: Могилев
 
 
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