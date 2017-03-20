В Березовском районе двое мужчин подозреваются в хищении имущества и насилии в отношении сотрудников органов внутренних дел, сообщила официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области Марина Дранькова.

По данным следствия, 15 марта около 17 часов в деревне Панасовичи при проведении мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к совершению краж в сельской местности, сотрудники уголовного розыска РОВД остановили ехавших на велосипедах двух незнакомцев. Мужчины предоставили о себе ложные сведения, что вызвало у правоохранителей подозрение. Они предложили велосипедистам показать содержимое сумок. В одной из них оказались строительные инструменты. Предметы совпадали с ранее похищенными. Милиционеры попросили мужчин проследовать в РОВД для разбирательства. Однако товарищи оказали правоохранителям сопротивление. 33-летний гражданин России несколько раз ударил милиционера, тем самым сломав ему правую руку. Затем он стал угрожать сотрудникам ножом, а его 34-летний напарник (также гражданин России) — топором. При этом для защиты оперуполномоченные использовали приемы рукопашного боя и самообороны, вооружены они не были. Кроме того, фигуранты предприняли безуспешную попытку завладеть служебным транспортным средством.

В связи с произошедшим был введен специальный план по задержанию злоумышленников, в котором приняли участие представители МЧС и МВД. С помощью служебной собаки в пойме реки Ясельда мужчины были обнаружены и задержаны. Чтобы они покинули место своего укрытия, правоохранителям пришлось произвести предупредительные выстрелы. Также в лесном массиве был найден тайник, в котором находились канистры с дизтопливом, пневматическое ружье, строительный инструмент, хозяйственный инвентарь, обувь и другие вещи.

По данному факту Березовским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ст. 364 УК (насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел). Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания. В настоящее время с ними работают следователи. Проводятся допросы, осмотры вещественных доказательств, назначен ряд экспертных исследований, в том числе для выяснения обстоятельств хищений имущества. Окончательная квалификация действиям мужчин будет дана по результатам расследования.

Ранее оба россиянина уже привлекались к уголовной ответственности за корыстные преступления. Велосипеды, на которых они ехали, были украдены в деревне Носки Пружанского района. Кроме того, один из задержанных подозревается в совершении хулиганства на территории Ивацевичского района.