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Буксир столкнулся с лодкой на Соже: рыбака удалось спасти
21.03.2017 19:16 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 21 мар – Sputnik. Государственная инспекция по маломерным судам проводит проверки по фактам ЧП с маломерными судами на реках Беларуси, в результате одного из которых погиб человек, сообщили Sputnik во вторник в инспекции.
© Sputnik Виталий Аньков
По информации ведомства, происшествия с участием рыбацких лодок были зафиксированы 10 и 18 марта, в первом случае житель Речицкого района утонул, упав в воду с деревянной лодки.
"И второй факт не далеко от Лоева в устье Сожа: местный житель не уступил фарватер буксиру с рудовозами, в результате чего оказался в ледяной воде", – сказали в инспекции.
По словам собеседников Sputnik, после столкновения самодельная лодка затонула, а мужчину сумели спасти рыболовы, которые на тот момент находились на берегу реки.
В инспекции призвали рыбаков соблюдать меры безопасности при выходе на воду, так как в 2016 году при эксплуатации лодок только в Гомельской области погибли пять человек, которые не имели спасательных жилетов.
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В инспекции призвали рыбаков соблюдать меры безопасности при выходе на воду – надевать спасательные жилеты.
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