МИНСК, 21 мар – Sputnik. Государственная инспекция по маломерным судам проводит проверки по фактам ЧП с маломерными судами на реках Беларуси, в результате одного из которых погиб человек, сообщили Sputnik во вторник в инспекции.

По информации ведомства, происшествия с участием рыбацких лодок были зафиксированы 10 и 18 марта, в первом случае житель Речицкого района утонул, упав в воду с деревянной лодки.

"И второй факт не далеко от Лоева в устье Сожа: местный житель не уступил фарватер буксиру с рудовозами, в результате чего оказался в ледяной воде", – сказали в инспекции.

По словам собеседников Sputnik, после столкновения самодельная лодка затонула, а мужчину сумели спасти рыболовы, которые на тот момент находились на берегу реки.

В инспекции призвали рыбаков соблюдать меры безопасности при выходе на воду, так как в 2016 году при эксплуатации лодок только в Гомельской области погибли пять человек, которые не имели спасательных жилетов.