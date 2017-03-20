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Буксир столкнулся с лодкой на Соже: рыбака удалось спасти

21.03.2017 19:16 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 21 мар – Sputnik. Государственная инспекция по маломерным судам проводит проверки по фактам ЧП с маломерными судами на реках Беларуси, в результате одного из которых погиб человек, сообщили Sputnik во вторник в инспекции.

Буксир столкнулся с лодкой на Соже: рыбака удалось спасти
© Sputnik Виталий Аньков
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По информации ведомства, происшествия с участием рыбацких лодок были зафиксированы 10 и 18 марта, в первом случае житель Речицкого района утонул, упав в воду с деревянной лодки.

"И второй факт не далеко от Лоева в устье Сожа: местный житель не уступил фарватер буксиру с рудовозами, в результате чего оказался в ледяной воде", – сказали в инспекции.

По словам собеседников Sputnik, после столкновения самодельная лодка затонула, а мужчину сумели спасти рыболовы, которые на тот момент находились на берегу реки.

В инспекции призвали рыбаков соблюдать меры безопасности при выходе на воду, так как в 2016 году при эксплуатации лодок только в Гомельской области погибли пять человек, которые не имели спасательных жилетов. 

 
Теги: Минск
 
 
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В инспекции призвали рыбаков соблюдать меры безопасности при выходе на воду – надевать спасательные жилеты.

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