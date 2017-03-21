МИНСК, 22 мар — Sputnik. Два ученика стали жертвами давки в школе КНР, более 20 детей пострадали, сообщают местные СМИ.

Инцидент произошел утром в среду (по местному времени) в школе в уезде Пуян (провинция Хэнань), когда ученики шли в туалет. По словам одного из детей, в какой-то момент стена уборной обрушилась. ЧП вызвало панику среди учеников, возникла давка.

В результате два человека погибли, более 20 получили травмы. Пострадавшие ученики были доставлены в больницу.

Для расследования инцидента была создана комиссия, которая должна установить причину обрушения стены.