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В Глубокском районе дачники чистили пруд и нашли мину, которой более ста лет
Жители деревни Шепелево в Глубокском районе чистили пруд на даче и нашли металлический предмет, похожий на снаряд,
Дежурный по Глубокскому военкомату вызвал саперно-пиротехническую группу войсковой части 5530. Прибыв на место происшествия, специалисты подняли с илистого дна немецкую минометную мину образца 1916 года.
Опасную находку, выпущенную более века назад, уничтожили в карьере Чегели.
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Саперы подняли с илистого дна немецкую минометную мину образца 1916 года.
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