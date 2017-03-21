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В Глубокском районе дачники чистили пруд и нашли мину, которой более ста лет

22.03.2017 09:21 — ЧП | Tut.by  
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Жители деревни Шепелево в Глубокском районе чистили пруд на даче и нашли металлический предмет, похожий на снаряд, сообщает пресс-служба милиции региона.

Дежурный по Глубокскому военкомату вызвал саперно-пиротехническую группу войсковой части 5530. Прибыв на место происшествия, специалисты подняли с илистого дна немецкую минометную мину образца 1916 года.

Опасную находку, выпущенную более века назад, уничтожили в карьере Чегели.

 
 
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Саперы подняли с илистого дна немецкую минометную мину образца 1916 года.

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