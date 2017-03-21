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Рейсовый автобус врезался в грузовик в Жодино
22.03.2017 09:26 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 мар – Sputnik. Водитель рейсового автобуса пострадал в результате столкновения транспортного средства с грузовым автомобилем, сообщили Sputnik в среду в Минском областном УМЧС.
© Фото: УГАИ УВД Брестского облисполкома
Авария произошла накануне около 18:00 на проспекте Ленина.
"Поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с участием грузового автомобиля и рейсового автобуса "Жодино – Минск", – сказали в МЧС.
По информации управления, на момент аварии в автобусе находились водитель и один пассажир, ранения получил мужчина, управлявший транспортным средством.
Собеседники Sputnik уточнили, что пострадавшего деблокировали из разбитого автобуса работники МЧС, мужчина был госпитализирован.
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В аварии деформированными элементами кузова автобуса зажало водителя, его деблокировали спасатели.
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