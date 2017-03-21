МИНСК, 22 мар – Sputnik. Водитель рейсового автобуса пострадал в результате столкновения транспортного средства с грузовым автомобилем, сообщили Sputnik в среду в Минском областном УМЧС.



© Фото: УГАИ УВД Брестского облисполкома Land Rover улетел в мелиоративный канал в Брестском районе

Авария произошла накануне около 18:00 на проспекте Ленина.

"Поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с участием грузового автомобиля и рейсового автобуса "Жодино – Минск", – сказали в МЧС.

По информации управления, на момент аварии в автобусе находились водитель и один пассажир, ранения получил мужчина, управлявший транспортным средством.

Собеседники Sputnik уточнили, что пострадавшего деблокировали из разбитого автобуса работники МЧС, мужчина был госпитализирован.