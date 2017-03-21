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Рейсовый автобус врезался в грузовик в Жодино

22.03.2017 09:26 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 22 мар – Sputnik. Водитель рейсового автобуса пострадал в результате столкновения транспортного средства с грузовым автомобилем, сообщили Sputnik в среду в Минском областном УМЧС.

Рейсовый автобус врезался в грузовик в Жодино
© Фото: УГАИ УВД Брестского облисполкома
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Авария произошла накануне около 18:00 на проспекте Ленина.

"Поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с участием грузового автомобиля и рейсового автобуса "Жодино – Минск", – сказали в МЧС.

По информации управления, на момент аварии в автобусе находились водитель и один пассажир, ранения получил мужчина, управлявший транспортным средством.

Собеседники Sputnik уточнили, что пострадавшего деблокировали из разбитого автобуса работники МЧС, мужчина был госпитализирован.

 
Теги: Минск
 
 
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В аварии деформированными элементами кузова автобуса зажало водителя, его деблокировали спасатели.

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