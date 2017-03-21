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Старинную икону в серебре нашли таможенники в посылке из США
22.03.2017 09:45 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 мар – Sputnik. Сотрудники Минской региональной таможни в пункте таможенного оформления "Минская почта" посылке из США обнаружили старинную икону Смоленской Божией Матери, сообщили Sputnik в среду в таможне.
© Фото: Брестская таможня
В соответствии с декларацией в посылке находилась "картина с рамкой", отправление шло из США в адрес жителя Минска.
"При таможенном досмотре вместо картины была обнаружена завернутая в полиэтиленовую пленку и бумагу икона в окладе", – сказали в таможне.
Там также сообщили, что в посылке была икона Смоленской Божией Матери (Одигитрия), написанная во второй половине XIX века в России. Оклад сделан из серебра с использованием техники золочения.
По предварительной оценке, стоимость незаконно перемещаемой культурной ценности составляет около 4 тысяч долларов США. Икона была изъята таможенниками до решения суда.
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По предварительной оценке, стоимость незаконно перемещаемой культурной ценности составляет около 4 тысяч долларов США.
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