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Старинную икону в серебре нашли таможенники в посылке из США

22.03.2017 09:45 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 22 мар – Sputnik. Сотрудники Минской региональной таможни в пункте таможенного оформления "Минская почта" посылке из США обнаружили старинную икону Смоленской Божией Матери, сообщили Sputnik в среду в таможне.

Старинную икону в серебре нашли таможенники в посылке из США
© Фото: Брестская таможня
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В соответствии с декларацией в посылке находилась "картина с рамкой", отправление шло из США в адрес жителя Минска. 

"При таможенном досмотре вместо картины была обнаружена завернутая в полиэтиленовую пленку и бумагу икона в окладе", – сказали в таможне.

Там также сообщили, что в посылке была икона Смоленской Божией Матери (Одигитрия), написанная во второй половине XIX века в России. Оклад сделан из серебра с использованием техники золочения. 

По предварительной оценке, стоимость незаконно перемещаемой культурной ценности составляет около 4 тысяч долларов США. Икона была изъята таможенниками до решения суда.

 
Теги: Минск
 
 
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По предварительной оценке, стоимость незаконно перемещаемой культурной ценности составляет около 4 тысяч долларов США.

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