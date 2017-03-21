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Паниковский из Кировского района: мужчина украл у односельчанки 6 гусей
22.03.2017 10:00 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 мар – Sputnik. Уголовное дело было возбуждено в отношении безработного жителя Кировского района, который похитил у односельчанки шесть гусей, сообщили Sputnik в среду в УВД Могилевского облисполкома.
Кража, по информации милиции, была совершена в понедельник 20 марта – птицы пропали прямо с поля.
"Неработающий 54-летний житель деревни Барсуки похитил шесть гусей у односельчанки-пенсионерки", – сказали в УВД.
По информации правоохранителей, похищенные птицы у мужчины были изъяты, а сам безработный задержан.
В отношении сельчанина райотделом Следственного комитета было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205 Уголовного кодекса Беларуси (кража).
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Мужчина стащил птиц, принадлежащих односельчанке-пенсионерке, прямо с поля.
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