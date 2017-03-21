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Розыск сбежавшего из протаранившего границу Jeep продолжается 2 сутки

22.03.2017 10:17 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 22 мар — Sputnik. Пограничники продолжают розыск третьего человека, который сбежал из протаранившего границу внедорожника Jeep, пока нет информации о том, что он задержан.

Розыск сбежавшего из протаранившего границу Jeep продолжается 2 сутки
© Фото: Брестская пограничная группа
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Инцидент на белорусско-украинской границе произошел ночью 20 марта: в пункте пропуска "Александровка" в 01:45 внедорожник Jeep Cherokee протаранил границу, два человека задержаны, еще одному удалось сбежать.

"Расследование уголовного дела возбужденного в связи с инцидентом на государственной границе продолжается. Проводятся оперативно-розыскные и процессуальные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего", — сообщили Sputnik в среду в правоохранительных органах.

По словам собеседников агентства, нет информации о том, что разыскиваемое лицо задержано.

В частности, официальный представитель ГПК Беларуси Антон Бычковский сообщил агентству, что по состоянию на 9:00 22 марта у него не было информации, что сотрудниками ГПК задержан сбежавший из внедорожника.

Он также напомнил, что в связи с данным инцидентом усилен пограничный контроль на определенном участке белорусско-украинской границы. А также "уточнено взаимодействие" с украинскими пограничниками и пограничными структурами ФСБ России.

Вместе с тем в правоохранительных органах по-прежнему не сообщают информации о том, гражданами какого государства являются люди, которые находились во внедорожнике.

 
Теги: Минск
 
 
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В правоохранительных органах по-прежнему не сообщают информации о том, гражданами какого государства являются люди, которые находились во внедорожнике.

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