МИНСК, 22 мар — Sputnik. Рабочий-каменщик в ОАО "Нафтан" упал с высоты и получил травму позвоночника, следователи выясняют обстоятельства случившегося, сообщила Sputnik официальный представитель управления Следственного комитета по Витебской области Светлана Сахарова.

Инцидент произошел 16 марта на объекте Новополоцкого НПЗ.

"Известно, что 24-летний каменщик одного из ремонтно-строительных управлений города вместе с напарником занимался демонтажом крыши здания цеха отбойным молотком. Когда напарник спустился вниз для решения технических вопросов, молодой человек оступился и сорвался с высоты в 12 метров, в результате чего получил травму позвоночника", — сказала Сахарова.

По ее словам, в настоящее время пострадавший находится на лечении в Минске. Он прооперирован в одной из столичных клиник и лежит в отделении реанимации на аппарате искусственной вентиляции легких.

Сахарова также сообщила, что следователи в Новополоцке провели осмотр места и опросили свидетелей. Назначена судебно-медицинская экспертиза и направлены требования о проведении специального расследования Полоцкой межрайонной инспекции труда.

Как ранее сообщал Sputnik, в последний раз ЧП на "Нафтане" произошло в начале 2017 года. Тогда в январе во время пожара на колонне термокрекинга один человек получил ожоги .