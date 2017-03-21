МИНСК, 22 мар – Sputnik. Правоохранительные органы не комментируют информацию о задержании в Минске бывшего руководителя незарегистрированной в Беларуси организации "Белый легион" Мирослава Лозовского.



© Sputnik Андрей Стенин Лукашенко: в Беларуси задержали боевиков с оружием, готовящих провокацию

В СМИ появилась информация, в Минске кроме Лозовского, который последние несколько лет работает помощником директора издательства "Кнiгазбор" и занимается распространением белорусской литературы и книжными презентациями по всей Беларуси, были задержаны еще несколько его коллег.

СМИ также сообщили, что "силовики провели обыск в доме у Лозовского, где нашли спортивное снаряжение и ножи".

Незарегистрированная в Беларуси спортивно-патриотическая организация "Белый легион" появился в начале 1990-х годов и обеспечивал порядок на собраниях оппозиции и митингах, активистов структуры готовили как спецназовцев.

Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о том, что в Беларуси задержали готовивших провокацию с оружием боевиков . Подробностей он не привел, пообещав, что гражданам вскоре все покажут по телевизору.