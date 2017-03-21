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СМИ сообщили о задержании в Минске Мирослава Лозовского

22.03.2017 10:19 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 22 мар – Sputnik. Правоохранительные органы не комментируют информацию о задержании в Минске бывшего руководителя незарегистрированной в Беларуси организации "Белый легион" Мирослава Лозовского.

СМИ сообщили о задержании в Минске Мирослава Лозовского
© Sputnik Андрей Стенин
Лукашенко: в Беларуси задержали боевиков с оружием, готовящих провокацию

В СМИ появилась информация, в Минске кроме Лозовского, который последние несколько лет работает помощником директора издательства "Кнiгазбор" и занимается распространением белорусской литературы и книжными презентациями по всей Беларуси, были задержаны еще несколько его коллег. 

СМИ также сообщили, что "силовики провели обыск в доме у Лозовского, где нашли спортивное снаряжение и ножи". 

Незарегистрированная в Беларуси спортивно-патриотическая организация "Белый легион" появился в начале 1990-х годов и обеспечивал порядок на собраниях оппозиции и митингах, активистов структуры готовили как спецназовцев.

Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о том, что в Беларуси задержали готовивших провокацию с оружием боевиков. Подробностей он не привел, пообещав, что гражданам вскоре все покажут по телевизору.

 
Теги: Минск
 
 
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Информация о задержании экс-лидера "Белого легиона" появилась накануне в СМИ, силовики ее не комментируют.

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