﻿ Под Лоевом на Днепре теплоход-буксир столкнулся с рыбаком на лодке. 21.by
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Под Лоевом на Днепре теплоход-буксир столкнулся с рыбаком на лодке

22.03.2017 10:55 — ЧП | Tut.by  
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Аварийный инцидент произошел 18 марта в километре от Лоева. Мужчина рыбачил в лодке посреди Днепра. В это время по реке двигался буксир-толкач. Произошло столкновение, лодка оказалась перевернутой, а ее хозяин — в воде.

В Государственной инспекции по маломерным судам утверждают — столкновение случилось по вине лодочника, который грубо нарушил правила пользования маломерными судами.

— На пути у буксира-толкача оказались три судна, все они стояли на судовом ходу, что категорически запрещено правилами. Рыбаки должны были поднять якоря и уступить дорогу составу, — уточнили в госинспекции.

К счастью, лодочник, житель Лоева, не пострадал. Из воды его вытащили коллеги-рыбаки. Теперь нарушителям придется заплатить штраф.

 
 
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В Государственной инспекции по маломерным судам утверждают - столкновение случилось по вине лодочника, который грубо нарушил правила пользования маломерными...

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