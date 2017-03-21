Аварийный инцидент произошел 18 марта в километре от Лоева. Мужчина рыбачил в лодке посреди Днепра. В это время по реке двигался буксир-толкач. Произошло столкновение, лодка оказалась перевернутой, а ее хозяин — в воде.

В Государственной инспекции по маломерным судам утверждают — столкновение случилось по вине лодочника, который грубо нарушил правила пользования маломерными судами.

— На пути у буксира-толкача оказались три судна, все они стояли на судовом ходу, что категорически запрещено правилами. Рыбаки должны были поднять якоря и уступить дорогу составу, — уточнили в госинспекции.

К счастью, лодочник, житель Лоева, не пострадал. Из воды его вытащили коллеги-рыбаки. Теперь нарушителям придется заплатить штраф.