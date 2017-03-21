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В Новополоцке сорвался с высоты и получил тяжелую травму молодой каменщик
На одном из объектов ОАО «Нафтан» в Новополоцке 16 марта молодой каменщик сорвался с высоты 12 метров. С травмой позвоночника мужчина находится в местной больнице, сообщила TUT.BY официальный представитель УСК по региону Светлана Сахарова.
24-летний каменщик одной из новополоцких строительных организаций и его коллега демонтировали крышу одного из цехов. Первым спустился вниз напарник, затем это сделал молодой каменщик. Но мужчина оступился, сорвался с высоты 12 метров и получил травму позвоночника.
Пострадавший лежит в реанимации, он находится под аппаратом искусственной вентиляции легких. В себя мужчина пока не пришел и разговаривать не может.
Следователи осмотрели место происшествия, опросили свидетелей, назначили судебно-медицинскую экспертизу. В Полоцкую межрайонную инспекцию по труду направлено требование о проведении специального расследования.
Напомним, 17 марта в Новополоцке произошло еще одно ЧП — на предприятии «Нефтезаводмонтаж»
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24-летний каменщик одной из новополоцких строительных организаций и его коллега демонтировали крышу одного из цехов.
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