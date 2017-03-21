|
Очередной закладчик психотропов задержан в Минске
22.03.2017 11:07 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 мар – Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов задержали в Минске местного жителя, который занимался распространением психотропных веществ, сообщили Sputnik в среду в ГУВД Мингорисполкома.
Задержание проводили работники наркоконтроля Ленинского РУВД, а также бойцы спецподразделения "Алмаз" и сотрудники Департамента охраны.
"У 24-летнего злоумышленника при себе находились 20 свертков с особо опасным психотропным веществом "Альфа-PVP". Общий вес изъятого психотропа – шесть граммов", – сказали в ГУВД.
В квартире минчанина также нашли весы для фасовки наркотика и еще девять граммов спайса.
В отношении молодого человека было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 328 Уголовного кодекса Беларуси (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов), санкция статьи предусматривает в виде наказания лишение свободы на срок до 13 лет.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Молодому человеку, у которого нашли 20 свертков спайса, в качестве наказания грозит до 13 лет тюрьмы.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)
Комментарии