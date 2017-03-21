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Очередной закладчик психотропов задержан в Минске

22.03.2017 11:07 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 22 мар – Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов задержали в Минске местного жителя, который занимался распространением психотропных веществ, сообщили Sputnik в среду в ГУВД Мингорисполкома.

Очередной закладчик психотропов задержан в Минске
© flickr.com/ Victor
Около 4 килограммов психотропов изъяла милиция у минского ИП

Задержание проводили работники наркоконтроля Ленинского РУВД, а также бойцы спецподразделения "Алмаз" и сотрудники Департамента охраны.

"У 24-летнего злоумышленника при себе находились 20 свертков с особо опасным психотропным веществом "Альфа-PVP". Общий вес изъятого психотропа – шесть граммов", – сказали в ГУВД.

В квартире минчанина также нашли весы для фасовки наркотика и еще девять граммов спайса.

В отношении молодого человека было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 328 Уголовного кодекса Беларуси (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов), санкция статьи предусматривает в виде наказания лишение свободы на срок до 13 лет.

 
Теги: Минск
 
 
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Молодому человеку, у которого нашли 20 свертков спайса, в качестве наказания грозит до 13 лет тюрьмы.

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