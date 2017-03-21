﻿ В Бресте обнаружили тело 30-летнего мужчины, который три недели назад вышел покурить и пропал. 21.by
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В Бресте обнаружили тело 30-летнего мужчины, который три недели назад вышел покурить и пропал

22.03.2017 11:32 — ЧП | Tut.by  
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В лесу напротив дома № 110 на улице Лейтенанта Рябцева в Бресте обнаружили тело мужчины. Личность погибшего на данный момент устанавливается. По предварительной информации, это 30-летний Максим Бурштын, который пропал 1 марта, сообщили TUT.BY в УВД Брестского облисполкома.

Сообщение о гибели мужчины появилось на официальной странице брестского отделения поисково-спасательного отряда «Ангел». В УВД Брестского облисполкома TUT.BY подтвердили данную информацию, но подчеркнули, что для подтверждения личности мужчины назначены экспертные исследования.

Как сообщала ранее газета «Заря» со ссылкой на Брестский межрайонный отдел Следственного комитета, в карманах одежды погибшего найдены документы, но идентифицировать останки по ним сложно, так как на теле имеются повреждения, предположительно, вызванные укусами животных.

Также экспертам предстоит выяснить причину гибели брестчанина.

Мужчина проживал на улице Стафеева в районе Центральной городской больницы. 1 марта он вышел из дома на улицу покурить и пропал без вести. Когда он не вернулся домой, родные и друзья самостоятельно организовали поиски, но найти его так и не удалось.

 
Теги: Брест
 
 
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В карманах одежды погибшего найдены документы, но идентифицировать останки по ним сложно, так как на теле имелись повреждения.

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