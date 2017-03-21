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В Бресте обнаружили тело 30-летнего мужчины, который три недели назад вышел покурить и пропал
В лесу напротив дома № 110 на улице Лейтенанта Рябцева в Бресте обнаружили тело мужчины. Личность погибшего на данный момент устанавливается. По предварительной информации, это 30-летний Максим Бурштын, который
Сообщение о гибели мужчины
Как сообщала ранее газета «Заря» со ссылкой на Брестский межрайонный отдел Следственного комитета, в карманах одежды погибшего найдены документы, но идентифицировать останки по ним сложно, так как на теле имеются повреждения, предположительно, вызванные укусами животных.
Также экспертам предстоит выяснить причину гибели брестчанина.
Мужчина проживал на улице Стафеева в районе Центральной городской больницы. 1 марта он вышел из дома на улицу покурить и пропал без вести. Когда он не вернулся домой, родные и друзья самостоятельно организовали поиски, но найти его так и не удалось.
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В карманах одежды погибшего найдены документы, но идентифицировать останки по ним сложно, так как на теле имелись повреждения.
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