МИНСК, 22 мар – Sputnik. Житель Гомеля стал фигурантом уголовного дела о хулиганстве за двойную "месть" неправильно припарковавшемуся автомобилисту – сначала он пожаловался в ГАИ, а затем проколол машине все колеса, сообщили Sputnik в среду в УВД Гомельского облисполкома.

Инцидент произошел во дворе одного из домов на Пенязькова областного центра.

"Мужчина возмутился тем, как припарковалась Honda Civic. Сотрудники ГАИ отреагировали, хозяина машины установили, соответствующие административному нарушению документы оформили, автомобиль попросили перегнать и припарковать согласно ПДД", – сказали в УВД.

По данным милиции, на этом 28-летний гомельчанин не успокоился: около 21:30 он отверткой проколол все четыре колеса машины.

На следующий день в милицию с заявлением обратился уже владелец Honda. Оперативники быстро установили личность хулигана – неравнодушного к правилам парковки гражданина.

В отношении жителя Гомеля было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 339 Уголовного кодекса Беларуси (хулиганство).